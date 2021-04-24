Штутгарт. Киченок и Олару вылетели в полуфинале

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в полуфинале парного разряда турнира WTA в Штутгарте встречались с первым сеяным дуэтом Дезире Кравчик/Бетани Маттек-Сандс.
Украино-румынский дуэт потерпел поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 51 минуту.
1/2 финала
Дезире Кравчик/Бетани Маттек-Сандс – Надежда Киченок/Ралука Олару – 7:5, 4:6, 10:6
Вчера в четвертьфинале Киченок и Олару обыграли немецкий дуэт Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам.
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Источник — Sport.ua
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