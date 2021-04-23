Штутгарт. Киченок и Олару вышли в полуфинал в паре

Они обыграли немецкий дуэт Бартель/Фридзам

  • 23.04.2021 17:52
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  • 1 комментарий
Штутгарт. Киченок и Олару вышли в полуфинал в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Надежда Киченок вместе с румынкой Ралукой Олару вышли в полуфинал грунтового турнира WTA в немецком Штутгарте.

В четвертьфинале сегодня они в двух сетах обыграли хозяев турнира – немецкий дуэт Мону Бартель и Анну-Лену Фридзам. Матч продолжался 1 час и 14 минут

1/4 финала

Надежда Киченок/Ралука Олару – Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам – 6:3, 6:3

В полуфинале соперницами Киченок и Олару будет первый сеяный дуэт Дезире Кравчик/Бетани Маттек-Сандс.

Вчера в первом раунде Киченок и Олару обыграли дуэт Хейли Картер/Луиза Стефани.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 17:59
    0
    чудові новини
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 17:59
    0
    чудові новини
    Ссылка
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