Штутгарт. Киченок и Олару одолели третьих сеяных

Украинско-румынский теннисный дуэт Надежда Киченок/Ралука Олару успешно стартовал в парном разряде на турнире WTA в немецком Штутгарте.
Киченок и Олару в двух сетах обыграли пару Хейли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия) — 7:6(6), 6:4.
Поединок длился 1 час 40 минут.
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Источник — Sport.ua
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