Остались без денег. JP Morgan отказался от финансирования Суперлиги

Американский банк JP Morgan официально объявил о своем отказе от участия в проекте Суперлиги:
«Мы неверно оценили то, как сделка будет оценена широкой футбольной общественностью, и повлияет на нее в будущем. Мы извлечем уроки из этой ошибки», - гласит заявление банка.
Напомним, JP Morgan был готов инвестировать в проект Суперлиги 3,25 миллиарда евро.
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Источник — Twitter
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