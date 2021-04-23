Остались без денег. JP Morgan отказался от финансирования Суперлиги

Еще один удар по проекту Суперлиги

  • 23.04.2021 15:34
  • 2639 просмотров
  • 8 комментариев
Остались без денег. JP Morgan отказался от финансирования Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Американский банк JP Morgan официально объявил о своем отказе от участия в проекте Суперлиги:

«Мы неверно оценили то, как сделка будет оценена широкой футбольной общественностью, и повлияет на нее в будущем. Мы извлечем уроки из этой ошибки», - гласит заявление банка.

Напомним, JP Morgan был готов инвестировать в проект Суперлиги 3,25 миллиарда евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 16:29
    +1
    Где-то писали, что на них обрушился шквал критики в соцсетях и СМИ, и вот они бегом выходят из проекта. Клубам хоть бы шо, а у этих банкиров имиджевые потери. Думают, помогли на свою голову, млять
    Популярный ведущий Джеймс Корден в своем шоу в США 10 минут рассказывал, какое Суперлига дерьмо
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.04.2021 16:21
    0
    Перес, йди з капелюхом під костел
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 16:07
    +5
    Так может без денег, так сказать за идею?
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 23.04.2021 16:06
    +1
    Где те кто со мной спорили когда я говорил что банк свалит когда начнутся проблемы
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.04.2021 16:04
    +2
    ЗРАДА
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.04.2021 15:55
    +5
    Усё, Бобик сдох
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 23.04.2021 15:43
    +10
    Ахаа. Ну что там Реал с Барсой еще не надумали выходить?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 23.04.2021 15:41
    +6
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 23.04.2021 15:43
    +10
    Ахаа. Ну что там Реал с Барсой еще не надумали выходить?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 23.04.2021 15:41
    +6
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 16:07
    +5
    Так может без денег, так сказать за идею?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.04.2021 15:55
    +5
    Усё, Бобик сдох
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.04.2021 16:04
    +2
    ЗРАДА
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 16:29
    +1
    Где-то писали, что на них обрушился шквал критики в соцсетях и СМИ, и вот они бегом выходят из проекта. Клубам хоть бы шо, а у этих банкиров имиджевые потери. Думают, помогли на свою голову, млять
    Популярный ведущий Джеймс Корден в своем шоу в США 10 минут рассказывал, какое Суперлига дерьмо
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 23.04.2021 16:06
    +1
    Где те кто со мной спорили когда я говорил что банк свалит когда начнутся проблемы
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.04.2021 16:21
    0
    Перес, йди з капелюхом під костел
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности