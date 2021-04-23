Остались без денег. JP Morgan отказался от финансирования Суперлиги

Американский банк JP Morgan официально объявил о своем отказе от участия в проекте Суперлиги:

«Мы неверно оценили то, как сделка будет оценена широкой футбольной общественностью, и повлияет на нее в будущем. Мы извлечем уроки из этой ошибки», - гласит заявление банка.

Напомним, JP Morgan был готов инвестировать в проект Суперлиги 3,25 миллиарда евро.