Сергей СТОРОЖЕНКО: «Создание Суперлиги является незаконным»

Эксперт по футбольному праву объяснил, почему важно сохранить существующую модель спорта

  • 21.04.2021 16:34
  • 447 просмотров
  • 3 комментария
Сергей СТОРОЖЕНКО: «Создание Суперлиги является незаконным»
© ФК Металлист 1925. Сергей Стороженко

Футбольный мир подорвала новость о создании Суперлиги взамен Лиге чемпионов и Лиге Европы. Юрист и эксперт по футбольному праву Сергей Стороженко рассказал о том, можно ли было создавать Суперлигу с точки зрения футбольной юриспруденции.

 «В статуте ФИФА, УЕФА и Украинской ассоциации футбола тоже есть пункт о том, что создание любой организации, в том числе и лиги, может быть допущенное только за разрешением ФИФА, УЕФА и национальной ассоциации. Поэтому создание такой лиги без разрешения ФИФА и УЕФА является незаконным. Сейчас не идет речь о желании Переса или еще кого-то. Разговор идет о сохранении европейской модели спорта. А эта модель, которая утверждена европарламентом, то есть все европейские страны эту модель поддержали. Страны Евросоюза не будут стоять в стороне от этой проблемы», - сказал Стороженко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 17:04
    +1
    спорт.уа, а чего больше чем на сутки интервью с ним задержали？
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 16:52
    +1
    Когда все стало ясно, как всегда проснулся старый мусор
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 21.04.2021 16:42
    0
    Пипец!!!!Его вообще кто спрашивал
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 17:04
    +1
    спорт.уа, а чего больше чем на сутки интервью с ним задержали？
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 16:52
    +1
    Когда все стало ясно, как всегда проснулся старый мусор
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 21.04.2021 16:42
    0
    Пипец!!!!Его вообще кто спрашивал
    Ссылка
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