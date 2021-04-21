Сергей СТОРОЖЕНКО: «Создание Суперлиги является незаконным»

Футбольный мир подорвала новость о создании Суперлиги взамен Лиге чемпионов и Лиге Европы. Юрист и эксперт по футбольному праву Сергей Стороженко рассказал о том, можно ли было создавать Суперлигу с точки зрения футбольной юриспруденции.

«В статуте ФИФА, УЕФА и Украинской ассоциации футбола тоже есть пункт о том, что создание любой организации, в том числе и лиги, может быть допущенное только за разрешением ФИФА, УЕФА и национальной ассоциации. Поэтому создание такой лиги без разрешения ФИФА и УЕФА является незаконным. Сейчас не идет речь о желании Переса или еще кого-то. Разговор идет о сохранении европейской модели спорта. А эта модель, которая утверждена европарламентом, то есть все европейские страны эту модель поддержали. Страны Евросоюза не будут стоять в стороне от этой проблемы», - сказал Стороженко.

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