Теперь клубов только трое: Милан вышел из Европейской Суперлиги

Итальянский «Милан» объявил о выходе из состава Европейской Суперлиги.
«Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.
Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и „Милан“ должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», - говорится в официальном заявлении клуба.
Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», а также испанский «Атлетико» и итальянский «Интер».
Пока в Европейской Суперлиге официально остаются только испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», а также итальянский «Ювентус».
Источник — ФК Милан
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Так что УЕФА молниеносно утвердили новый формат Лиги Чемпионов!
С которым такие как Перес были не согласны!
PS: пукин (перес) - всех переиграл!
Один внезапно подавился - их осталось девять.
Девять негритят уселись под откосом,
Один заснул и не проснулся - их осталось восемь.
Восемь негритят отправились в Девон,
Один не возвратился - остались всемером.
Семь негритят дрова рубили топором,
Перерубил один себя - остались вшестером.
Шесть негритят пошли на пасеку играть,
Одного ужалил шмель - и их осталось пять.
Пять негритят суд учинить решили,
Приговорили одного - осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли поплавать в море,
Один попался на крючок - и их осталось трое....
Один внезапно подавился - их осталось девять.
Девять негритят уселись под откосом,
Один заснул и не проснулся - их осталось восемь.
Восемь негритят отправились в Девон,
Один не возвратился - остались всемером.
Семь негритят дрова рубили топором,
Перерубил один себя - остались вшестером.
Шесть негритят пошли на пасеку играть,
Одного ужалил шмель - и их осталось пять.
Пять негритят суд учинить решили,
Приговорили одного - осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли поплавать в море,
Один попался на крючок - и их осталось трое....
Так что УЕФА молниеносно утвердили новый формат Лиги Чемпионов!
С которым такие как Перес были не согласны!
PS: пукин (перес) - всех переиграл!
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