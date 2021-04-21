Теперь клубов только трое: Милан вышел из Европейской Суперлиги

Клуб прислушался к мнению болельщиков

  • 21.04.2021 14:52
  • 3993 просмотра
  • 13 комментариев
Теперь клубов только трое: Милан вышел из Европейской Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» объявил о выходе из состава Европейской Суперлиги.

«Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.

Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и „Милан“ должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», - говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», а также испанский «Атлетико» и итальянский «Интер».

Пока в Европейской Суперлиге официально остаются только испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», а также итальянский «Ювентус».

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Источник — ФК Милан

(13 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.04.2021 15:50
    0
    Я по наивняку думал, что только в Украине футбольный народ может на кухнях,в кругу соратников по цеху, на сайтах в интернете возмущаться "работой" павелки и его ОПГ, весь народ готов снести в одну минуту этих "кровосисей", так нет, в Европе тоже самое.... Одни разговоры и никаких реальных действий, почти все разбежались при очередных понтах ФИФА и УЕФА...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 15:47
    0
    Nevershot, 21.04.2021 15:38
    Мне кажется это все фикция и рекламный ход для того, чтобы поиметь больше бабок с УЕФА и подмять ЛЧ под формат который нужен топ-клубам.
    Подмяли?
    Так что УЕФА молниеносно утвердили новый формат Лиги Чемпионов!
    С которым такие как Перес были не согласны!
    PS: пукин (перес) - всех переиграл!
    Ссылка
    Олег Тонюк
      Олег Тонюк, 21.04.2021 15:47
    +1
    Я так розумію, що англійська шістка "використала" Переса
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 15:44
    +1
    Десять негритят решили пообедать,
    Один внезапно подавился - их осталось девять.
    Девять негритят уселись под откосом,
    Один заснул и не проснулся - их осталось восемь.
    Восемь негритят отправились в Девон,
    Один не возвратился - остались всемером.
    Семь негритят дрова рубили топором,
    Перерубил один себя - остались вшестером.
    Шесть негритят пошли на пасеку играть,
    Одного ужалил шмель - и их осталось пять.
    Пять негритят суд учинить решили,
    Приговорили одного - осталось их четыре.
    Четыре негритенка пошли поплавать в море,
    Один попался на крючок - и их осталось трое....
    Ссылка
    Vadym_ukr
      Vadym_ukr, 21.04.2021 15:42
    0
    Как по мне, просто набивали себе цену перед УЕФА, английские команды с этим справились
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 21.04.2021 15:38
    0
    Mr.Budd, 21.04.2021 15:34
    Фиг знает сколько готовили эту лигу, чем они там занимались, если ничего не предусмотрели и все рассыпалось за день
    Мне кажется это все фикция и рекламный ход для того, чтобы поиметь больше бабок с УЕФА и подмять ЛЧ под формат который нужен топ-клубам.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:37
    0
    Mr.Budd, 21.04.2021 15:34
    Фиг знает сколько готовили эту лигу, чем они там занимались, если ничего не предусмотрели и все рассыпалось за день
    та и х** с ней
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 21.04.2021 15:34
    +1
    Фиг знает сколько готовили эту лигу, чем они там занимались, если ничего не предусмотрели и все рассыпалось за день
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:20
    0
    а кто эту чудо лигу организовать пытался?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.04.2021 15:18
    +1
    Ну не шмогла я, не шмогла (с)
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 21.04.2021 15:03
    -2
    Супер турнир,можно провести тридцать туров как представлю аж дух захватывает....
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 15:02
    +8
    Кто последний, тот и папа Сдается мне это будет Перес
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 14:55
    +2
    Кто последний тот ЛОХ!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 15:02
    +8
    Кто последний, тот и папа Сдается мне это будет Перес
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 14:55
    +2
    Кто последний тот ЛОХ!
    Ссылка
    Олег Тонюк
    online
      Олег Тонюк, 21.04.2021 15:47
    +1
    Я так розумію, що англійська шістка "використала" Переса
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 15:44
    +1
    Десять негритят решили пообедать,
    Один внезапно подавился - их осталось девять.
    Девять негритят уселись под откосом,
    Один заснул и не проснулся - их осталось восемь.
    Восемь негритят отправились в Девон,
    Один не возвратился - остались всемером.
    Семь негритят дрова рубили топором,
    Перерубил один себя - остались вшестером.
    Шесть негритят пошли на пасеку играть,
    Одного ужалил шмель - и их осталось пять.
    Пять негритят суд учинить решили,
    Приговорили одного - осталось их четыре.
    Четыре негритенка пошли поплавать в море,
    Один попался на крючок - и их осталось трое....
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 21.04.2021 15:34
    +1
    Фиг знает сколько готовили эту лигу, чем они там занимались, если ничего не предусмотрели и все рассыпалось за день
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.04.2021 15:18
    +1
    Ну не шмогла я, не шмогла (с)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.04.2021 15:50
    0
    Я по наивняку думал, что только в Украине футбольный народ может на кухнях,в кругу соратников по цеху, на сайтах в интернете возмущаться "работой" павелки и его ОПГ, весь народ готов снести в одну минуту этих "кровосисей", так нет, в Европе тоже самое.... Одни разговоры и никаких реальных действий, почти все разбежались при очередных понтах ФИФА и УЕФА...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 15:47
    0
    Nevershot, 21.04.2021 15:38
    Мне кажется это все фикция и рекламный ход для того, чтобы поиметь больше бабок с УЕФА и подмять ЛЧ под формат который нужен топ-клубам.
    Подмяли?
    Так что УЕФА молниеносно утвердили новый формат Лиги Чемпионов!
    С которым такие как Перес были не согласны!
    PS: пукин (перес) - всех переиграл!
    Ссылка
    Vadym_ukr
    online
      Vadym_ukr, 21.04.2021 15:42
    0
    Как по мне, просто набивали себе цену перед УЕФА, английские команды с этим справились
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 21.04.2021 15:38
    0
    Mr.Budd, 21.04.2021 15:34
    Фиг знает сколько готовили эту лигу, чем они там занимались, если ничего не предусмотрели и все рассыпалось за день
    Мне кажется это все фикция и рекламный ход для того, чтобы поиметь больше бабок с УЕФА и подмять ЛЧ под формат который нужен топ-клубам.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:37
    0
    Mr.Budd, 21.04.2021 15:34
    Фиг знает сколько готовили эту лигу, чем они там занимались, если ничего не предусмотрели и все рассыпалось за день
    та и х** с ней
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:20
    0
    а кто эту чудо лигу организовать пытался?
    Ссылка
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