Теперь клубов только трое: Милан вышел из Европейской Суперлиги

Итальянский «Милан» объявил о выходе из состава Европейской Суперлиги.

«Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.

Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и „Милан“ должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта», - говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», а также испанский «Атлетико» и итальянский «Интер».

Пока в Европейской Суперлиге официально остаются только испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», а также итальянский «Ювентус».