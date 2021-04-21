Еще минус один. Атлетико Мадрид вышел из Суперлиги

Клуб выступил с официальным заявлением

  • 21.04.2021 13:39
  • 1545 просмотров
  • 3 комментария
Еще минус один. Атлетико Мадрид вышел из Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» Мадрид официально объявил о том, что клуб выходит из европейской Суперлиги:

«Члены совета директоров «Атлетико» встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте.

«Атлетико» присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет.

Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают «рохибланкос» семьей.

Игроки первой команды и тренерский штаб выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные заслуги должны занимать первое место в сравнении с любыми другими критериями».

На данный момент официально покинули Суперлигу уже 8 из 12 клубов-основателей. Практически одновременно с «Атлетико» это сделал «Интер».

 

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

(5 голосов)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 21.04.2021 14:00
    0
    Вот и лопнул мыльный пузырь так толком и не надувшись
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 21.04.2021 13:53
    0
    И эти тоже внезапно захотели чемпионами Ла Лиги стать...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 13:46
    +1
    Срань какая-то в итоге
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 13:46
    +1
    Срань какая-то в итоге
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 21.04.2021 14:00
    0
    Вот и лопнул мыльный пузырь так толком и не надувшись
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 21.04.2021 13:53
    0
    И эти тоже внезапно захотели чемпионами Ла Лиги стать...
    Ссылка
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