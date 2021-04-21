Еще минус один. Атлетико Мадрид вышел из Суперлиги

«Атлетико» Мадрид официально объявил о том, что клуб выходит из европейской Суперлиги:

«Члены совета директоров «Атлетико» встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте.

«Атлетико» присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет.

Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают «рохибланкос» семьей.

Игроки первой команды и тренерский штаб выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные заслуги должны занимать первое место в сравнении с любыми другими критериями».

На данный момент официально покинули Суперлигу уже 8 из 12 клубов-основателей. Практически одновременно с «Атлетико» это сделал «Интер».