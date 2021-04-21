ОФИЦИАЛЬНО. Интер выходит из Суперлиги

Миланский «Интер» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о выходе из европейской Суперлиги:

«Интер» подтверждает, что наш клуб больше не является частью проекта Суперлиги. Мы всегда стараемся предоставить болельщикам футбол высочайшего качества. Инновационность и инклюзивность – часть нашего ДНК с момента основания клуба. Наши усилия направлены на улучшение индустрии футбола, и это не изменится никогда.

«Интер» считает, что футбол, как и все сферы деятельности, должен быть заинтересован в постоянном улучшении соревнований, чтобы дарить эмоции фанатам всех возрастов по всему миру в рамках финансовой устойчивости.

С этим видением мы продолжим работать вместе со всеми институциями и заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим».

Таким образом, Суперлигу официально покинули уже 8 из 12 клубов-основателей. Пока что этого не сделали только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».