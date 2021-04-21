ОФИЦИАЛЬНО. Интер выходит из Суперлиги

Турнир покинули уже 8 из 12 клубов-основателей

  • 21.04.2021 13:23
  • 1841 просмотр
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Интер выходит из Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о выходе из европейской Суперлиги:

«Интер» подтверждает, что наш клуб больше не является частью проекта Суперлиги. Мы всегда стараемся предоставить болельщикам футбол высочайшего качества. Инновационность и инклюзивность – часть нашего ДНК с момента основания клуба. Наши усилия направлены на улучшение индустрии футбола, и это не изменится никогда.

«Интер» считает, что футбол, как и все сферы деятельности, должен быть заинтересован в постоянном улучшении соревнований, чтобы дарить эмоции фанатам всех возрастов по всему миру в рамках финансовой устойчивости.

С этим видением мы продолжим работать вместе со всеми институциями и заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим».

Таким образом, Суперлигу официально покинули уже 8 из 12 клубов-основателей. Пока что этого не сделали только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».

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Источник — ФК Интер

(5 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 21.04.2021 13:45
    0
    Вот только такие красивые заявления клубу надо было делать, когда вас туда приглашали, а ни тогда, когда петух клюнул и жаренным запахло, а сейчас можно только признать (но духа нет), что вы просчитались и обделались
    Ссылка
    Gostb
    online
      Gostb, 21.04.2021 13:39
    0
    Суперлига на продержалась и недели. Просто СУПЕРлига какая то. По скорости развала.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 21.04.2021 13:30
    +4
    Шо вдруг захотели стать чемпионами Серии А?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 13:30
    +5
    не задалось шо то с этой лигой
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.04.2021 13:28
    +4
    Какие же команды ответственные, думают за болельщиков, переживают за футбол)) Обосрались с этой ЛИГОЙ на весь мир, не хрена не получилось. А теперь каждая команда пытается сохранить своё лицо, мол мы не желаем принимать участие. Конечно не желаете, потому что вы обделались, вас нагнули, и вы поняли что это может для вас кончится очень хреново.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 13:25
    +4
    о, на тебе. ашотакоэ？
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 13:30
    +5
    не задалось шо то с этой лигой
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 21.04.2021 13:30
    +4
    Шо вдруг захотели стать чемпионами Серии А?)
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.04.2021 13:28
    +4
    Какие же команды ответственные, думают за болельщиков, переживают за футбол)) Обосрались с этой ЛИГОЙ на весь мир, не хрена не получилось. А теперь каждая команда пытается сохранить своё лицо, мол мы не желаем принимать участие. Конечно не желаете, потому что вы обделались, вас нагнули, и вы поняли что это может для вас кончится очень хреново.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 13:25
    +4
    о, на тебе. ашотакоэ？
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 21.04.2021 13:45
    0
    Вот только такие красивые заявления клубу надо было делать, когда вас туда приглашали, а ни тогда, когда петух клюнул и жаренным запахло, а сейчас можно только признать (но духа нет), что вы просчитались и обделались
    Ссылка
    Gostb
    online
      Gostb, 21.04.2021 13:39
    0
    Суперлига на продержалась и недели. Просто СУПЕРлига какая то. По скорости развала.
    Ссылка
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