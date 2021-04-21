КАРИКАТУРА ДНЯ. Нет больше Суперлиги

Известный карикатурист Омар Момани не упустил случая пошутить над быстрой кончиной нового клубного турнира — Европейской Суперлиги.

В состав основателей вошли 12 европейских-топ клубов. Но Суперлига была остановлена буквально за два дня, столкнувшись с жесткой критикой со стороны ФИФА, УЕФА и болельщиков. Практически все клубы уже заявили о своем выходе из Суперлиги.

«Нет больше Суперлиги», — прокомментировал Момани новую работу.