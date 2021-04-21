R.I.P. Суперлига. Ведущие газеты мира смакуют крах футбольного турнира

Лига будущего не просуществовала и 48 часов

  • 21.04.2021 13:29
  • 1320 просмотров
  • 2 комментария
R.I.P. Суперлига. Ведущие газеты мира смакуют крах футбольного турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно созданная Европейская Суперлига (ESL) полностью остановлена. Она прожила всего два дня. Но зато стала темой всех передовиц мировых газет.

Первыми лигу покинули английские команды, а за ними потянулись уже итальянские и испанские. Перес называет это всего лишь паузой, но поверят ли ему снова.

Пройдемся по всем ведущим газетам

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Виталий Петровский, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Max30
    online
      Max30, 21.04.2021 14:22
    0
    Пожизненно отстранить Переса от футбола
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 13:40
    +2
    Так а че все медным тазом накрылось?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.04.2021 13:40
    +2
    Так а че все медным тазом накрылось?
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 21.04.2021 14:22
    0
    Пожизненно отстранить Переса от футбола
    Ссылка
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