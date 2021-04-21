R.I.P. Суперлига. Ведущие газеты мира смакуют крах футбольного турнира

Недавно созданная Европейская Суперлига (ESL) полностью остановлена. Она прожила всего два дня. Но зато стала темой всех передовиц мировых газет.

Первыми лигу покинули английские команды, а за ними потянулись уже итальянские и испанские. Перес называет это всего лишь паузой, но поверят ли ему снова.

Пройдемся по всем ведущим газетам