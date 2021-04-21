Заявление Суперлиги: изучим подходящие шаги для видоизменения проекта

Европейская Суперлига опубликовала заявление, в котором говорится, что она «изучит наиболее подходящие шаги для видоизменения проекта».

Текст заявления: «Европейская Суперлига убеждена, что нынешнее статус-кво европейского футбола необходимо изменить.

Мы предлагаем новое европейское соревнование, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы спорт развивался, создавая ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, с которыми столкнулось все футбольное сообщество в результате пандемии. Это также обеспечит материально увеличенные платежи солидарности всем заинтересованным сторонам в футболе.

Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам, что было продемонстрировано решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Учитывая текущие обстоятельства, мы должны пересмотреть наиболее подходящие шаги для изменения формы проекта, всегда имея в виду наши цели – предложить болельщикам наилучшие возможности, одновременно увеличивая платежи солидарности для всего футбольного сообщества».

Ранее все шесть членов-основателей ESL из Премьер-лиги – «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» – официально отказались от участия в Суперлиге.