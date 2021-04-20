Суд Мадрида запретил УЕФА препятствовать созданию Суперлиги

Коммерческий суд Мадрида вынес предварительное решение, которое запрещает УЕФА и ФИФА создавать препятствия созданию Суперлиги.

Под препятствиями имеются в виду любые санкции против клубов, игроков и тренеров, которые планируют участвовать в Суперлиге.

Отметим, что президентом и идейным вдохновителем Суперлиги является президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. В число основателей турнира вошел также еще один клуб из Мадрида – «Атлетико».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что все игроки Суперлиги должны быть дисквалифицированы.