Суд Мадрида запретил УЕФА препятствовать созданию Суперлиги

Коммерческий суд Мадрида вынес предварительное решение, которое запрещает УЕФА и ФИФА создавать препятствия созданию Суперлиги.
Под препятствиями имеются в виду любые санкции против клубов, игроков и тренеров, которые планируют участвовать в Суперлиге.
Отметим, что президентом и идейным вдохновителем Суперлиги является президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. В число основателей турнира вошел также еще один клуб из Мадрида – «Атлетико».
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что все игроки Суперлиги должны быть дисквалифицированы.
Источник — El Pais
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Или на то он и коммерческий, пришёл с деньгами, купил постанову, и обратно.
Реальные решения начнутся через пару дней, когда изучится юр база и станет ясно где за что можно цепляться
Кто вообще в суд подавал ? Чем мешать?
И почему не запретили в газетах и на тв показывать сюжеты про это.
И как накажут Клоппа, Милнера и Гвардиолу? Ляказетта, Обамеянга и многих других
Они же против
А Печерский районный суд города Киева, какое решение принял ??
А Печерский районный суд города Киева, какое решение принял ??
А кому не нравится, то пускай создают свою ассоциацию и проводят турниры.
Например ConIAF проводит свой чемпионат мира.
И будет как в боксе - чемпион мира по версии...
Или на то он и коммерческий, пришёл с деньгами, купил постанову, и обратно.
Или на то он и коммерческий, пришёл с деньгами, купил постанову, и обратно.
Реальные решения начнутся через пару дней, когда изучится юр база и станет ясно где за что можно цепляться
Кто вообще в суд подавал ? Чем мешать?
И почему не запретили в газетах и на тв показывать сюжеты про это.
И как накажут Клоппа, Милнера и Гвардиолу? Ляказетта, Обамеянга и многих других
Они же против
А Печерский районный суд города Киева, какое решение принял ??
и зафиксировали нас ..." (с)
Почему УЕФА решило что обладает монополией на футбольные турниры?
А кому не нравится, то пускай создают свою ассоциацию и проводят турниры.
Например ConIAF проводит свой чемпионат мира.
И будет как в боксе - чемпион мира по версии...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.