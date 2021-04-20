Суд Мадрида запретил УЕФА препятствовать созданию Суперлиги

Война между УЕФА и Суперлигой перешла в судебную плоскость

  • 20.04.2021 20:23
  • 5549 просмотров
  • 33 комментария
Суд Мадрида запретил УЕФА препятствовать созданию Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Коммерческий суд Мадрида вынес предварительное решение, которое запрещает УЕФА и ФИФА создавать препятствия созданию Суперлиги.

Под препятствиями имеются в виду любые санкции против клубов, игроков и тренеров, которые планируют участвовать в Суперлиге.

Отметим, что президентом и идейным вдохновителем Суперлиги является президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. В число основателей турнира вошел также еще один клуб из Мадрида – «Атлетико».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что все игроки Суперлиги должны быть дисквалифицированы.

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Источник — El Pais

(9 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 21:33
    0
    Вот, спасибо за источник. Почитал Эль Паис, что пишут в Испании.
    Ссылка
    Валентин Невидемский
    online
      Валентин Невидемский, 20.04.2021 21:28
    0
    Кум, діставай Вовка з ОАСК. Ввалимо важкою зброєю
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 20.04.2021 21:25
    0
    Пускай тогда играют свою гиперлигу всеми командами в Мадриде.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 20.04.2021 21:23
    +1
    KARABAS55, 20.04.2021 20:34
    Ну это действительно смешно)) Коммерческий суд Мадрита, а президент в этом суде тоже Перес)) Как это они так быстро рассмотрели дело, ознакомились со всем, и сразу постановление.
    Или на то он и коммерческий, пришёл с деньгами, купил постанову, и обратно.
    Так же, как и УЕФА за 2 часа после оглашения этой Суперлиге, решил, что у них достаточно прав на всякие дисквалификации, баны и т.п.
    Реальные решения начнутся через пару дней, когда изучится юр база и станет ясно где за что можно цепляться
    Ссылка
    presburg
      presburg, 20.04.2021 21:19
    +2
    може в ОАСК подати жалобу...суддя Вовк точно прийме правильне рішення...😅😂
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    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.04.2021 21:18
    +1
    УЕФА, Пересы и Аньелли обеспечили нам такое захватывающие шоу, что попкорна не хватит !
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 21:17
    +1
    OKs100, 20.04.2021 21:04
    Первый суд пошел ион выигран. Думаю, все европейские суды засудят УЕФА.
    А как вопрос в суде звучал.
    Кто вообще в суд подавал ? Чем мешать?
    И почему не запретили в газетах и на тв показывать сюжеты про это.
    И как накажут Клоппа, Милнера и Гвардиолу? Ляказетта, Обамеянга и многих других
    Они же против
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 20.04.2021 21:16
    0
    OKs100, 20.04.2021 21:04
    Первый суд пошел ион выигран. Думаю, все европейские суды засудят УЕФА.
    Ты то чего радуешься, если они создадут свою лигу, то у тебя штанов не останется после покупки просмотра хотя бы одного матча.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 21:11
    0
    euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 20:59
    КОММЕРЧЕСКИЙ суд Мадрида ??? Занесли.
    А Печерский районный суд города Киева, какое решение принял ??
    Ну так о коммерции речь
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 20.04.2021 21:10
    +2
    Так вот зачем Чауса похитили!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 21:10
    0
    Є в Массквє бассманний суд... Туди нехай Чєфєрін подасть апеляцію. Заодно і про права на ЧС 2018 та 2022 вияснять всі питання
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 20.04.2021 21:09
    0
    VAD, 20.04.2021 21:05
    Печерский порешает как нада
    Ну так Коммерческий суд Мадрида это я понимаю как у нас Печерский. Кто больше занесет такое решение и выносит. Как можно запретить что-то запрещать если никто ничего еще не запрещал?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 20.04.2021 21:05
    +5
    Печерский порешает как нада
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 21:04
    -3
    Первый суд пошел ион выигран. Думаю, все европейские суды засудят УЕФА.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 20:59
    +1
    КОММЕРЧЕСКИЙ суд Мадрида ??? Занесли.
    А Печерский районный суд города Киева, какое решение принял ??
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.04.2021 20:58
    0
    Михаил Степанов, 20.04.2021 20:51
    потому что почему?!))) так я же об этом и говорю! это же и обсуждается, что люди создали СВОЮ контору и будет как в боксе! Ежу понятно что коррупционеры из футбольных ассоциаций( что ФИФА, что УЕФА, что УАФ) просто жируют на "короле спорта" . Ни капли не верю их благим возгласам о "равенстве и братстве", как они используют спортивный принцип отчетливо видно на примере не состоявшегося матча Швейцария-Украина. А тут хай подняли! Конечно,бабки уплывают, вот главная причина!))
    А так бабки будут только у 10-15 жирных котов ?
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 20.04.2021 20:55
    +9
    Мадридский суд не имеет необходимой юрисдикции...Такие решения должны приниматься исключительно Печерским судом!!!!)))))))))
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 20.04.2021 20:52
    +4
    Если учесть что в Европе коррупция и делается всё для своей выгоды то это будет на долго.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 20:51
    0
    odiniznashih, 20.04.2021 20:41
    Потому, что все турниры проходят под эгидой ФИФА и УЕФА и они решают кому в них участвовать.
    А кому не нравится, то пускай создают свою ассоциацию и проводят турниры.
    Например ConIAF проводит свой чемпионат мира.
    И будет как в боксе - чемпион мира по версии...
    потому что почему?!))) так я же об этом и говорю! это же и обсуждается, что люди создали СВОЮ контору и будет как в боксе! Ежу понятно что коррупционеры из футбольных ассоциаций( что ФИФА, что УЕФА, что УАФ) просто жируют на "короле спорта" . Ни капли не верю их благим возгласам о "равенстве и братстве", как они используют спортивный принцип отчетливо видно на примере не состоявшегося матча Швейцария-Украина. А тут хай подняли! Конечно,бабки уплывают, вот главная причина!))
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 20.04.2021 20:50
    -3
    що, уефа, виявляється у ці ваші ігри можуть грати декілька гравців?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.04.2021 20:28
    +26
    Это все фигня. УЭФА может обратится в наш Печерский суд. и они перебьют коммерческий суд господина Педереса.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 20.04.2021 20:25
    +13
    Уефа по простому болт ложила на суд Мадрида)А Мадрид на Уефа.Покупаем попкорм всё веселей)
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 20.04.2021 20:49
    +11
    Що таке ваш суд Мадрида проти ОАСК, Печерського, Шостого апеляційного та Баришівського районного.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 20.04.2021 20:26
    +11
    Й кому той мадридський суд в дупу всрався? Ще б притягнули суди Гваделупи з Гондурасом...
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 20.04.2021 20:55
    +9
    Мадридский суд не имеет необходимой юрисдикции...Такие решения должны приниматься исключительно Печерским судом!!!!)))))))))
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 20.04.2021 20:35
    +8
    А Печерский суд что сказал по этому поводу?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.04.2021 20:34
    +8
    Ну это действительно смешно)) Коммерческий суд Мадрита, а президент в этом суде тоже Перес)) Как это они так быстро рассмотрели дело, ознакомились со всем, и сразу постановление.
    Или на то он и коммерческий, пришёл с деньгами, купил постанову, и обратно.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 20.04.2021 21:05
    +5
    Печерский порешает как нада
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 20.04.2021 20:50
    +5
    ua-goahead, 20.04.2021 20:49
    Що таке ваш суд Мадрида проти ОАСК, Печерського, Шостого апеляційного та Баришівського районного.
    Лозанну, Лозанну забули
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.04.2021 20:40
    +5
    Пусть УЕФА, ФИФА, обращаются в суд Лозане в Швейцарию, там очень порядочные суды, и доктора очень порядочные и продуманные. Они знают что делать, они вам помогут)))
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 20.04.2021 20:52
    +4
    Если учесть что в Европе коррупция и делается всё для своей выгоды то это будет на долго.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 20:36
    +4
    Бред сивой кобылы
    Ссылка
    presburg
    online
      presburg, 20.04.2021 21:19
    +2
    може в ОАСК подати жалобу...суддя Вовк точно прийме правильне рішення...😅😂
    Ссылка
    Vadya
    online
      Vadya, 20.04.2021 21:10
    +2
    Так вот зачем Чауса похитили!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 20.04.2021 21:23
    +1
    KARABAS55, 20.04.2021 20:34
    Ну это действительно смешно)) Коммерческий суд Мадрита, а президент в этом суде тоже Перес)) Как это они так быстро рассмотрели дело, ознакомились со всем, и сразу постановление.
    Или на то он и коммерческий, пришёл с деньгами, купил постанову, и обратно.
    Так же, как и УЕФА за 2 часа после оглашения этой Суперлиге, решил, что у них достаточно прав на всякие дисквалификации, баны и т.п.
    Реальные решения начнутся через пару дней, когда изучится юр база и станет ясно где за что можно цепляться
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.04.2021 21:18
    +1
    УЕФА, Пересы и Аньелли обеспечили нам такое захватывающие шоу, что попкорна не хватит !
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 21:17
    +1
    OKs100, 20.04.2021 21:04
    Первый суд пошел ион выигран. Думаю, все европейские суды засудят УЕФА.
    А как вопрос в суде звучал.
    Кто вообще в суд подавал ? Чем мешать?
    И почему не запретили в газетах и на тв показывать сюжеты про это.
    И как накажут Клоппа, Милнера и Гвардиолу? Ляказетта, Обамеянга и многих других
    Они же против
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 20:59
    +1
    КОММЕРЧЕСКИЙ суд Мадрида ??? Занесли.
    А Печерский районный суд города Киева, какое решение принял ??
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.04.2021 20:48
    +1
    "Но тут примчались санитары ,
    и зафиксировали нас ..." (с)
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 20.04.2021 20:41
    +1
    Михаил Степанов, 20.04.2021 20:29
    кто следующий выскажет свое мнение? судья из CAS? Знаем как швейцарские коррупционеры-беспредельщики могут страну сделать "жертвой короновируса"!
    Почему УЕФА решило что обладает монополией на футбольные турниры?
    Потому, что все турниры проходят под эгидой ФИФА и УЕФА и они решают кому в них участвовать.
    А кому не нравится, то пускай создают свою ассоциацию и проводят турниры.
    Например ConIAF проводит свой чемпионат мира.
    И будет как в боксе - чемпион мира по версии...
    Ссылка
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