Президент УЕФА: «Мы должны дисквалифицировать всех игроков этой Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможном запрете игрокам клубов Суперлиги играть на чемпионатах мира и Европы, в также в еврокубках.
«Посмотрим. Мы изучаем ситуацию с нашими юристами. Еще рано говорить, но мы будем применять все доступные санкции. Как только мы их согласуем — вы все узнаете. Мое мнение? Мы должны дисквалифицировать всех игроков команд этой Суперлиги от участия в турнирах УЕФА и ФИФА», — отметил Чеферин.
Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.