Президент УЕФА: «Мы должны дисквалифицировать всех игроков этой Суперлиги»

Александер Чеферин готов идти на крайние меры

  • 19.04.2021 17:31
  • 1461 просмотр
  • 6 комментариев
Президент УЕФА: «Мы должны дисквалифицировать всех игроков этой Суперлиги»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможном запрете игрокам клубов Суперлиги играть на чемпионатах мира и Европы, в также в еврокубках.

«Посмотрим. Мы изучаем ситуацию с нашими юристами. Еще рано говорить, но мы будем применять все доступные санкции. Как только мы их согласуем — вы все узнаете. Мое мнение? Мы должны дисквалифицировать всех игроков команд этой Суперлиги от участия в турнирах УЕФА и ФИФА», — отметил Чеферин.

Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 19.04.2021 17:58
    0
    icebeer, 19.04.2021 17:55
    Та плевать они хотели на ваши санкции.
    Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
    Плевать на что? На пожизненную дисквалификацию футболистов в ЛЧ, ЛЕ, ЧМ и ЧЕ? Ага. Сейчас посмотрим, что игроки скажут. Думаю все не так просто будет. Целое поколение топов не будет играть за сборные? Что-то я очень сомневаюсь.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 17:55
    0
    Та плевать они хотели на ваши санкции.
    Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.04.2021 17:46
    0
    Еще надо дисквалифицировать телеканалы, которые будут показывать матчи этой суперлиги с пожизненным запретом показывать матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.04.2021 17:44
    0
    Багачи мира собрались сыграть в элит турнире не для бедных..
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.04.2021 17:40
    +6
    правильно--сепаров на помойку---фаны ливера уже устроили акцию против супер лиги
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 19.04.2021 17:39
    +4
    Ну это палка понятна. И она самая действенная.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.04.2021 17:40
    +6
    правильно--сепаров на помойку---фаны ливера уже устроили акцию против супер лиги
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 19.04.2021 17:39
    +4
    Ну это палка понятна. И она самая действенная.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 19.04.2021 17:58
    0
    icebeer, 19.04.2021 17:55
    Та плевать они хотели на ваши санкции.
    Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
    Плевать на что? На пожизненную дисквалификацию футболистов в ЛЧ, ЛЕ, ЧМ и ЧЕ? Ага. Сейчас посмотрим, что игроки скажут. Думаю все не так просто будет. Целое поколение топов не будет играть за сборные? Что-то я очень сомневаюсь.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 17:55
    0
    Та плевать они хотели на ваши санкции.
    Давно пора было разворошить это болото – уефа и фифа.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.04.2021 17:46
    0
    Еще надо дисквалифицировать телеканалы, которые будут показывать матчи этой суперлиги с пожизненным запретом показывать матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.04.2021 17:44
    0
    Багачи мира собрались сыграть в элит турнире не для бедных..
    Ссылка
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