Президент УЕФА: «Мы должны дисквалифицировать всех игроков этой Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможном запрете игрокам клубов Суперлиги играть на чемпионатах мира и Европы, в также в еврокубках.

«Посмотрим. Мы изучаем ситуацию с нашими юристами. Еще рано говорить, но мы будем применять все доступные санкции. Как только мы их согласуем — вы все узнаете. Мое мнение? Мы должны дисквалифицировать всех игроков команд этой Суперлиги от участия в турнирах УЕФА и ФИФА», — отметил Чеферин.

Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги.