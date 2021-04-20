Экс-легионер Динамо: «Футбол – это не НБА. Уничтожать ЛЧ – ошибка»

Сенегальский экс-защитник «Динамо» Папе Диакате поделился мнением о создании в футбольной Европе турнира под названием Суперлига.

«Меня не удивляет идея Суперлиги. Думаю, что более состоятельные клубы, как и многие люди, переживают очень тяжелые с финансовой точки зрения времена из-за пандемии. Они видят в этой Суперлиге возможность зарабатывать больше денег, поэтому идут на это, не думая об остальных. Я сожалею об этом и надеюсь, что футбол не придет к такому концу. То, что такой европейский гигант, как «Бавария», не следует за ними – это хорошо. При всем уважении к «Арсеналу», который, конечно же, большой клуб, но со спортивной точки зрения ему не место в числе двенадцати лучших команд Европы по итогам последних нескольких сезонов».

«На какое-то время мы поняли, что бизнес-часть очень важна в футболе, но есть пределы, которые не стоит перешагивать. Футбол – это не НБА. Очарование нашего вида спорта – это неопределенность, которая присутствует в каждой игре на протяжении года. Если Суперлига начнет играть, то это еще больше увеличит разрыв между теми, у кого много денег, и теми, у кого их мало. Это не пойдет на пользу популярности футбола. Если вы уберете неопределенность, то заберете интерес к соревнованиям. Прелесть футбола в его непредсказуемости. С очень богатыми и известными клубами могут играть бедные команды, у которых есть шанс на успех. Думаю, что Лига чемпионов – великолепный турнир. Это лучшее соревнование в мире, и было бы ошибкой уничтожать его», - сказал Диакате.

Напомним, за «Динамо» Папе Диакате играл с 2007 по 2011 годы.