Металлист 1925 не смог дома обыграть Волынь

В субботу, 17-го апреля, на стадионе «Металлист» в центральном матче 22-го тура встречались «Металлист 1925» и луцкая «Волынь». Матч был архиважным для обеих команд. Накануне игры 39 очков и третье место было у хозяев и 35 очков и шестое место у гостей, причём у волынян было на две игры меньше, чем у харьковской команды. Это был матч, условно говоря, за 6 очков. С учётом того, что накануне, в пятницу, конкуренты в борьбе за путёвку в УПЛ потеряли очки, у обеих команд появился хороший шанс, в случае завоевания трёх очков в очном поединке, упрочить свои позиции в борьбе за такой заветный пропуск в элитный дивизион. Вопрос только в том, кто этим шансом воспользуется сполна.

Стоит упомянуть и о том, что имел место и тренерский фактор: земляки Сачко и Кривенцов – родом оба из Донецкой области, а в сезоне 2002/2003 они вместе выступали за «Волынь». Думаю, оба смогли ощутить тренерские методы Кварцяного в качестве игроков луцкого клуба. Вообще, для луцкого футбола Василий Сачко является личностью знаковой, он забил за команду «Волынь» 63 гола, что является четвёртым результатом за всю историю клуба. Всвязи с дисквалификации капитана хозяев поля Кольцова его место в середине поля занял Габелок, которому были призваны помогать Голодюк и Батюшин. Не было на поле и Антона Савина, который в весенних матчах показывает очень добротную игру. Он с Пономарем и ещё несколькими молодыми ребятами начинал игру с запаса. «Волынь» тоже провела несколько изменений по сравнению с матчем против «Кристалла», Чачуа в опорной зоне заменил проводящий мощный сезон Рябов, а вместо Климца с первых минут вышел Шарпар. Кстати, Вячеславу Шарпару харьковский стадион хорош знаком, он на нём играл в 2011-2012 годах, будучи игроком харьковского «Металлиста». Ставка Василия Сачко была понятной – сдерживать соперника на флангах и не допускать остроты при подачах со стандартов. «Металлист 1925» на правах хозяев поля обязан был играть первым номером, плюс к тому харьковская команда должна была выходить на поле после двух подряд ничьих на выезде с большим запредельным желанием реабилитироваться за незапланированную потерю очков в Житомире и Сумах.

Начало игры получилось равным, хотя с мячом больше был «Металлист 1925». Первый удар нанесли гости – Шарпар головой запустил ощутимо выше ворот после углового, а вот харьковчан к ударным позициям гости долго не допускали. Хотя на третьей минуте матча бразильца Дерека явно толкнул в спину защитник гостей перед самой линией штрафной площадки. Арбитр мог назначить опасный штрафной удар и даже удалить защитника, ведь бразильский легионер мог выйти один на один с Леванидовым. Но свисток судьи промолчал. А вот на 22-й минуте Дерек уже смог прорваться на свидание с кипером гостей и открывать счёт. Бразилец откликнулся на пас из глубины от Батюшина, выиграл забег и с левой ноги метил точно в ворота, но Леванидов перевёл мяч на угловой. «Волынь» достойно ответила на 34-й минуте. Атаку, которую разгоняли Протасов и Хагназари, завершал Оринчак, но его удар пришёлся в защитника харьковчан. Когда игра катилась к перерыву «Металлист 1925» вышел вперед. Центральный защитник харьковской команды Максим Цвиренко выдал великолепную длинную передачу от центрального круга в штрафную площадку гостей, на которую откликнулся выскочивший неожиданно между двумя защитниками «Волыни» Голодюк. Олег эффектно кивком головы перекинул мяч в ворота гостей.

На происходившее в первом тайме Сачко отреагировал усилением атаки – вместо Хагназари появился на поле Коломоец. Если честно, атаки «Металлиста 1925» после перерыва были более острыми, чем контратаки «Волыни». На 51-ой минуте Дмитренко после тонкого паса Дерека с левого фланга вырывался на Леванидова. Бил под углом, голкипер гостей выручил свою команду. А следом Западня сыграл на перехвате и запустил в прорыв бразильца, но и Дерек проиграл дуэль луцкому вратарю. Потом уже сам Леванидов начудил: выскочив навстречу сопернику, оставил мяч за спиной. Хорошо для луцкой команды, что Дмитренко из-за спины Симинина не успел добраться к «добыче» и забить в пустые ворота.

Прямо скажем, в те минуты казалось, что назревает второй гол (а с ним – и неминуемая победа «Металлиста 1925»). Но уже вскоре хозяевам пришлось пожалеть о транжирстве в завершении своих атак. Дерек фолом остановил на фланге Оринчака. Подача Симинина прервалась – Цвиренко головой вынес мяч за пределы штрафной площадки. Но, к сожалению, для харьковчан, именно туда, где дежурил полузащитник «Волыни» Рябов. Артур принял мяч и мощно пробил. Мяч, ударивший об одну штангу, срикошетил в другую стойку ворот и закатился за линию ворот. Такие голы принято называть шальными или чудными. Понятно, растерялись харьковчане, которые вели в счете, и работали над тем, как его увеличить. Зато взбодрились гости. Очень опасно пробивал Приндета, Сидоренко оказался на месте. В ответ сразу два раза пробивал со средней дистанции Дерек: сперва слишком сильно и неточно, затем слишком слабо, хоть и точно. Тренеры «Металлиста 1925» бросил в бой вместо левого вингера Дмитренко чистого форварда Пономаря, который разместился в атакующих построениях хозяев поля чуть выше бразильца. И уже вскоре нападающий пережил момент разочарования: на 77-ой минуте он проворно откликнулся на навес Жичикова и забил головой, но рефери поднял руку – офсайд. Рано радовался бывший игрок «Волыни». Чтобы не упустить победу, тренерский штаб харьковчан выпустил и Савина – но тщетно. Напротив, тут же могла забивать «Волынь», и лишь слабость удара Войтиховского спасла хозяев, Сидоренко уверенно взял мяч в руки.

Теперь у харьковчан 40 очков и 36 очков у волынян. Подопечные Кривенцова снова, как и в первом круге, сыграли вничью с луцкой командой (в Луцке было 0:0), и по-прежнему на третьей строчке в турнирной таблице. Получился крайне неудачный результат для «Металлиста 1925» и «Волыни», но очень удобный для «Черноморца», находящегося на втором месте, так и для команд, которые преследуют первую тройку.

Проведя хорошую игру и имея ряд моментов для взятия ворот, харьковчане не смогли взять полноценных три очка. Подопечные Сачко тоже не взяли три очка, на которые они рассчитывали и за которыми, по словам главного тренера, они ехали в Харьков. Интрига в Первой лиге на предмет, кто станет обладатели трёх путёвок в высший дивизион, уверен будет присутствовать до последнего тура.

«Металлист 1925» – «Волынь» 1:1

Голы: Голодюк (36) - Рябов (68)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Цвиренко, Западня, Крыськив, Голодюк, Габелок (Савин 89), Батюшин, Дмитренко (Пономарь 73), Дерек.

«Волынь»: Леванидов, Симинин, Цюпа, Мартынюк, Приндета, Рябов, Приймак, Протасов (Климец 81), Хагназари (Коломоец 46), Шарпар, Орынчак (Войтиховский 90).

Предупреждения: Кривенцов (29 гл. тр.), Габелок (54), Голодюк (81) - Цюпа (20), Приймак (58), Коломоец (88).

Удаление: Кривенцов (в перерыве матча гл. тр.).