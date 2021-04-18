В поединке 22-го тура Первой лиги Украины «Металлист 1925» дома сыграл вничью с «Волынью» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Волынь» — 1:1
Голы: Голодюк, 27 — Рябов, 68
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Рябов (Волынь).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Голодюк (Металлист 1925).
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Источник — ФК Металлист 1925
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