Металлист 1925 — Волынь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 17 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором харьковский «Металлист 1925» примет луцкую «Волынь».
Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Прямая трансляция поединка начнется в 19:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.