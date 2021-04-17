Первая лига. Борьба обостряется: Металлист и Волынь сыграли вничью

«Металлист-1925» в матче 22-го тура Первой лиги мог не отпустить в отрыв лидеров, однако харьковская команда в матче с «Волынью» сыграла вничью 1:1.
«Металлист» остается 3-м с 40 пунктами, отставая от «Вереса» и «Черноморца» на 8 и 5 пунктов соответственно.
А вот луцкая команда с 36 пунктами делит 5-е место с ФК «Николаев».
Первая лига. 22-й тур
Металлист-1925 - Волынь 1:1
Гол: Голодюк, 36 - Рябов, 68
Кристалл - Авангард 1:2
Голы: Вакуленко, 86 - Толочко, 6, Сеницкий, 19
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Источник — Sport.ua
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