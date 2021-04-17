Первая лига. Борьба обостряется: Металлист и Волынь сыграли вничью

«Металлист-1925» в матче 22-го тура Первой лиги мог не отпустить в отрыв лидеров, однако харьковская команда в матче с «Волынью» сыграла вничью 1:1.

«Металлист» остается 3-м с 40 пунктами, отставая от «Вереса» и «Черноморца» на 8 и 5 пунктов соответственно.

А вот луцкая команда с 36 пунктами делит 5-е место с ФК «Николаев».

Первая лига. 22-й тур

Металлист-1925 - Волынь 1:1

Гол: Голодюк, 36 - Рябов, 68

Кристалл - Авангард 1:2

Голы: Вакуленко, 86 - Толочко, 6, Сеницкий, 19

Турнирная таблица