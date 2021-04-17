22-й тур
Кристалл Х
1 : 2
Авангард Кр
17.04.2021, FT

Первая лига. Борьба обостряется: Металлист и Волынь сыграли вничью

Харьковская команда не удержала победу

  • 17.04.2021 20:54
  • 1735 просмотров
  • 5 комментариев
Первая лига. Борьба обостряется: Металлист и Волынь сыграли вничью
© fcvolyn.net

«Металлист-1925» в матче 22-го тура Первой лиги мог не отпустить в отрыв лидеров, однако харьковская команда в матче с «Волынью» сыграла вничью 1:1.

«Металлист» остается 3-м с 40 пунктами, отставая от «Вереса» и «Черноморца» на 8 и 5 пунктов соответственно.

А вот луцкая команда с 36 пунктами делит 5-е место с ФК «Николаев».

Первая лига. 22-й тур

Металлист-1925 - Волынь 1:1
Гол: Голодюк, 36 - Рябов, 68

Кристалл - Авангард 1:2
Голы: Вакуленко, 86 - Толочко, 6, Сеницкий, 19

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 17.04.2021 21:34
    -2
    Alibabaevicn! Ти зовсім хворенький?
    Чи гімна наївся?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.04.2021 21:23
    +7
    Всезаписаные лидеры играют вничейки, только Верес скрипя зубами рекорды первой лиги бьет и это клуб без стадиона и базы. Позор разным черноморцам да метталлистам с волынями
    Ссылка
    МонзульДеПеналь
      МонзульДеПеналь, 17.04.2021 21:19
    +4
    Так Волынь выше Металлиста 1925 сейчас по потерянным. А там ещё и Николаев вдруг накатит на финиш.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 17.04.2021 21:11
    +2
    Голодюк почти в точности повторил супергол Павела Куки в ворота РФ на Евро-96
    Ссылка
    Alibabaevicn
    online
      Alibabaevicn, 17.04.2021 21:06
    +2
    стороженко конченый балабол, третий сезон одно и тоже...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.04.2021 21:23
    +7
    Всезаписаные лидеры играют вничейки, только Верес скрипя зубами рекорды первой лиги бьет и это клуб без стадиона и базы. Позор разным черноморцам да метталлистам с волынями
    Ссылка
    МонзульДеПеналь
      МонзульДеПеналь, 17.04.2021 21:19
    +4
    Так Волынь выше Металлиста 1925 сейчас по потерянным. А там ещё и Николаев вдруг накатит на финиш.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 17.04.2021 21:11
    +2
    Голодюк почти в точности повторил супергол Павела Куки в ворота РФ на Евро-96
    Ссылка
    Alibabaevicn
    online
      Alibabaevicn, 17.04.2021 21:06
    +2
    стороженко конченый балабол, третий сезон одно и тоже...
    Ссылка
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