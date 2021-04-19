Премьер Великобритании: «Суперлига - удар в самое сердце футбола»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко высказался относительно создания Европейской Суперлиги, куда вошли 12 топ-клубов, среди них шесть грандов АПЛ.
«Планы по созданию Европейской Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу, и мы поддерживаем принятие мер футбольными властями.
Они (Суперлига прим.) нанесут удар в самое сердце футбола и будут беспокоить болельщиков по всей стране.
Участвующие клубы должны ответить перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги», - написал Джонсон в Twitter.
Напомним, 12 клубов-грандов официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги, и это невероятный шаг для европейского футбола.
Создание Суперлиги публично осудили УЕФА и ФИФА. Ранее сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.