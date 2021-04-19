Премьер Великобритании: «Суперлига - удар в самое сердце футбола»

Борис Джонсон выступает против создания нового масштабного турнира

  • 19.04.2021 09:55
  • 786 просмотров
  • 2 комментария
Премьер Великобритании: «Суперлига - удар в самое сердце футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко высказался относительно создания Европейской Суперлиги, куда вошли 12 топ-клубов, среди них шесть грандов АПЛ.

«Планы по созданию Европейской Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу, и мы поддерживаем принятие мер футбольными властями.

Они (Суперлига прим.) нанесут удар в самое сердце футбола и будут беспокоить болельщиков по всей стране.

Участвующие клубы должны ответить перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги», - написал Джонсон в Twitter.

Напомним, 12 клубов-грандов официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги, и это невероятный шаг для европейского футбола.

Создание Суперлиги публично осудили УЕФА и ФИФА. Ранее сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.04.2021 10:08
    +2
    Зина пролетает в сборной(нужно валить с МС)
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 10:06
    0
    правильные слова!тоже жду реакцию ТОП футболистов и тренеров!!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.04.2021 10:08
    +2
    Зина пролетает в сборной(нужно валить с МС)
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 10:06
    0
    правильные слова!тоже жду реакцию ТОП футболистов и тренеров!!!
    Ссылка
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