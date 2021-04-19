32-й тур
Астон Вилла
0 : 0
Ман Сити
21.04.2021 22:15

Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Пепа Гвардиолы мчится к чемпионскому титулу

  • 19.04.2021 01:00
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Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на домашнем стадионе «Вилла Парк» примет «Манчестер Сити».

«Астон Вилла»

Команда Дина Смита в прошлом сезоне с трудом избежала вылета в Чемпионшип, заняв 17 место. В этом сезоне «Вилла» выступает куда лучше, за 30 сыгранных матчей она набрала 44 балла и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Побороться за еврокубковую зону шансов практически нет, но и за выживание вести борьбу не приходится, что тоже очень неплохо.

«Астон Вилла» в последнее время играет не очень удачно, в предыдущих шести поединках чемпионата была одержана всего лишь одна победа. В первом круге подопечные Смита на выезде проиграли «Манчестер Сити» и теперь попытаются взять реванш. Успехом для них, разумеется, будет даже ничья.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы мчится к чемпионскому титулу и, похоже, уже ничего её не может остановить. Гандикап над «Манчестер Юнайтед» настолько комфортный, что позволяет «горожанам» не сильно переживать по поводу чемпионата и думать о триумфе в Лиге чемпионов, где они уже добрались до полуфинала.

Еще несколько дней назад для «Манчестер Сити» складывалось все идеально, но поражение в субботу от «Челси» (0:1) в полуфинале Кубка Англии не позволит подопечным Гвардиолы сделать этот сезон идеальным. Украинец Александр Зинченко участия в том матче не принимал, но в предстоящей встрече есть все шансы, что он выйдет в стартовом составе. Всего на его счету 15 матчей в АПЛ в нынешнем сезоне.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Луиз, Накамба, Траоре, МакГинн, Трезеге, Уоткинс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез, Силва, Фоден.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

21 апреля, среда

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити»
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк». 22:15
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Денис Шаховец, Sport.ua

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