В матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2
Голы: Макгинн, 2 — Фоден, 22, Родри, 40
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Источник — YouTube
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