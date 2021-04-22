Пеп ГВАРДИОЛА: «Для нас победа в АПЛ – важнее всего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы играли очень хорошо. Мы контролировали игру, когда составы стали равными.

Я рад, что мы победили. Был бы недоволен, если бы мы проиграли. Но мы были на высоте.

Для «Манчестер Сити» победа в Премьер-лиге – важнее всего», - сказал Гвардиола.

Отметим, что «Манчестер Сити» за 5 туров до конца чемпионата занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, на 11 очков.