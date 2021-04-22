Зинченко близок к чемпионству. Манчестер Сити нанес поражение Астон Вилле

21 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» нанес поражение «Астон Вилле» (2:1). Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч и близок к чемпионству.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Челси», «Вест Хэм» (по 55), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 53), «Эвертон» (49).
АПЛ. 32-й тур
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:2
Голы: Макгин, 1 – Фоден, 22, Родри, 40.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Накамба (Баркли, 63), Дуглас Луис, Рэмси (Дэвис, 46), Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Эрнандес, Фоден, Марез (Фернандиньо, 90), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Ляпорт, 46).
Предупреждения: Гюндоган, 44. Кэш, 54.
Удаления: Стоунс, 44. Кэш, 57.
Судья: Бэнкес.
21 апреля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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