32-й тур
Астон Вилла
1 : 2
Ман Сити
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Зинченко близок к чемпионству. Манчестер Сити нанес поражение Астон Вилле

21 апреля прошел поединок 32-го тура Английской Премьер-лиги

  • 22.04.2021 00:19
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Зинченко близок к чемпионству. Манчестер Сити нанес поражение Астон Вилле
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля прошел матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» нанес поражение «Астон Вилле» (2:1). Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч и близок к чемпионству.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Челси», «Вест Хэм» (по 55), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 53), «Эвертон» (49).

АПЛ. 32-й тур

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:2

Голы: Макгин, 1 – Фоден, 22, Родри, 40.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Накамба (Баркли, 63), Дуглас Луис, Рэмси (Дэвис, 46), Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Эрнандес, Фоден, Марез (Фернандиньо, 90), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Ляпорт, 46).

Предупреждения: Гюндоган, 44. Кэш, 54.

Удаления: Стоунс, 44. Кэш, 57.

Судья: Бэнкес.

21 апреля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Турнирная таблица Премьер-лиги

 
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Источник — Sport.ua

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