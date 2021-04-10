Санкт-Петербург. Белобородько обыграл третьего сеяного на пути в финал

В полуфинальном матче турнира ITF M15 в Санкт-Петербурге украинский теннисист Илья Белобородько, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в двух сетах победил представителя Чехии Яна Шатрала.

Санкт-Петербург. Полуфинал

Илья Белобородько (Украина) – Ян Шатрал (Чехия) – 7:5, 6:3

Встреча продолжалась полтора часа, и за это время Белобородько подал три эйса, допустив одну двойную ошибку, сделал три брейка и проиграл один гейм на своей подаче.

Илья впервые сыграет в финале профессионального турнира. Соперником 19-летнего украинца станет победитель матча между Александром Козбиновым из Молдовы и четвёртым сеяным россиянином Иваном Неделько.

Напомним, в марте украинка Надежда Киченок выиграла турнир в Санкт-Петербурге в паре.