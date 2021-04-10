Санкт-Петербург. Белобородько обыграл третьего сеяного на пути в финал

19-летний украинец будет бороться за титул на турнире ITF M15 в России

  • 10.04.2021 13:36
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Санкт-Петербург. Белобородько обыграл третьего сеяного на пути в финал
© ФТУ. Илья Белобородько

В полуфинальном матче турнира ITF M15 в Санкт-Петербурге украинский теннисист Илья Белобородько, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в двух сетах победил представителя Чехии Яна Шатрала.

Санкт-Петербург. Полуфинал
Илья Белобородько (Украина) – Ян Шатрал (Чехия) – 7:5, 6:3

Встреча продолжалась полтора часа, и за это время Белобородько подал три эйса, допустив одну двойную ошибку, сделал три брейка и проиграл один гейм на своей подаче.

Илья впервые сыграет в финале профессионального турнира. Соперником 19-летнего украинца станет победитель матча между Александром Козбиновым из Молдовы и четвёртым сеяным россиянином Иваном Неделько.

Напомним, в марте украинка Надежда Киченок выиграла турнир в Санкт-Петербурге в паре.

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Источник — Большой теннис Украины

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