Надежда Киченок выиграла турнир в Санкт-Петербурге в паре

Украинка завоевала титул вместе с Ралукой-Йоаной Олару

  • 21.03.2021 16:01
  • 440 просмотров
  • 3 комментария
Надежда Киченок выиграла турнир в Санкт-Петербурге в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Сегодня Надежда Киченок в финале хардового турнира WTA в помещении в Санкт-Петербурге вместе с Ралукой-Йоаной Олару встречалась с американками Кейтлин Кристиан и Сабриной Сантамарией.

Украино-румынский дуэт одержал волевую победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

Финал

Надежда Киченок/Ралука-Йоана Олару - Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария – 2:6, 6:3, 10:8

Вчера в полуфинале Киченок и Олару обыграли голландско-румынский дуэт Лесли Керхов/Моника Никулеску.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 21.03.2021 16:09
    +3
    Совість відсутня, як ознака.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 16:03
    0
    С румынской сестрой разбить американок это ура!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 21.03.2021 16:09
    +3
    Совість відсутня, як ознака.
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 21.03.2021 16:34
    0
    В Питер много украинских девчонок на заработки приезжает. Надюха подкалымила неплохой куш))))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 16:03
    0
    С румынской сестрой разбить американок это ура!
    Ссылка
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