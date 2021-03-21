Надежда Киченок выиграла турнир в Санкт-Петербурге в паре

Сегодня Надежда Киченок в финале хардового турнира WTA в помещении в Санкт-Петербурге вместе с Ралукой-Йоаной Олару встречалась с американками Кейтлин Кристиан и Сабриной Сантамарией.
Украино-румынский дуэт одержал волевую победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.
Финал
Надежда Киченок/Ралука-Йоана Олару - Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария – 2:6, 6:3, 10:8
Вчера в полуфинале Киченок и Олару обыграли голландско-румынский дуэт Лесли Керхов/Моника Никулеску.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.