Санкт-Петербург. Надежда Киченок вышла в финал парного разряда

Украинка поборется за титул на турнире WTA в России

  • 19.03.2021 22:18
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Санкт-Петербург. Надежда Киченок вышла в финал парного разряда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в парный финал в рамках турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Полуфинал
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 1) – Моника Никулеску/Лесли Паттинама Керхов (Румыния/Нидерланды) – 6:1, 7:5

1 час и 20 минут продолжался этот полуфинальный поединок. Киченок и Олару реализовали 6 из 7 брейкпоинтов, а их соперницы - 2 из 8.

Надежда Киченок впервые с января 2020 года выступит в финале соревнований WTA в паре. Напомним, что на старте прошлого сезона украинка выиграла титул в Хобарте в дуэте с Санией Мирзой из Индии.

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Источник — Большой теннис Украины

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