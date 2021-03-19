Санкт-Петербург. Надежда Киченок вышла в финал парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в парный финал в рамках турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Полуфинал

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 1) – Моника Никулеску/Лесли Паттинама Керхов (Румыния/Нидерланды) – 6:1, 7:5

1 час и 20 минут продолжался этот полуфинальный поединок. Киченок и Олару реализовали 6 из 7 брейкпоинтов, а их соперницы - 2 из 8.

Надежда Киченок впервые с января 2020 года выступит в финале соревнований WTA в паре. Напомним, что на старте прошлого сезона украинка выиграла титул в Хобарте в дуэте с Санией Мирзой из Индии.