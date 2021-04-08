Одной из четвертьфинальных пар текущего розыгрыша Лиги Европы УЕФА станет команда-открытие этого сезона еврокубков, и обидчик киевского «Динамо» образца недавнего прошлого.

«Динамо З»

Хорватский коллектив, не считая испанской «Гранады», среди оставшихся коллективов в данном розыграше являются чуть ли главными долгожителями, ведь свой путь в групповой этап начинали еще с последнего раунда квалификации. В квартете K «Динамо» Загреб так и не смогло познать сопротивления от австрийского «Вольфсбергера», нидерландского «Фейеноорда» и московского ЦСКА, после чего уверенно перешагнул через «Краснодар» в первом раунде плей-офф, и попало на лондонский «Тоттенхэм» в 1/8 финала.



Мало кто мог сказать, на фоне 0:2 в Лондоне для подопечных Дамира Крзнара, что ответная игра на своем поле для них получится хоть мало-мальски успешной. Однако, бенефис нападающего Мислава Оршича, оформившего хет-трик на «Максимире», позволил команде оказаться там, где ее особо никто и не ожидал увидеть. По большому счету, любой соперник, кроме «Славии» и «Гранады», казался бы для загребского «Динамо» непреодолимым препятствием, но есть предчувствие, что мы еще не видели потолок возможностей действующего чемпиона Хорватии.

«Вильярреал»

У подопечных Унаи Эмери путь к данной стадии начинался в заведомо неподходящем им по статусу квартете I, где израильский «Маккаби» Тель-Авив, турецкий «Сивасспор» и азербайджанский «Карабах» лишь обеспечили испанскому коллективу регулярные перелеты через над всей территорией Европы. Затем, «Вильярреал» сразу попал на очень сильного соперника – австрийский «РБ Зальцбург», который спустился в Лигу Европы из Лиги чемпионов, и определенно строил планы на успешное выступление в данном турнире. «Желтая субмарина» не была милосердной – 4:1, по сумме двух матчей.



К сожалению, для украинского болельщика, дальше коллектив Унаи Эмери выдал два симметричных матча с позиции силы против киевского «Динамо», завершившихся с одинаковым счетом 2:0 в пользу «Вильярреала». Теперь же, испанский коллектив попал на очередного равного себе по статусу соперника, однако который явно не станет играть против него вторым номером. Очередное испытание на прочность для подопечных Эмери, которые только наладили свою ситуацию на внутренней арене.

Статистика

Предыдущая игра между данными командами проходила в декабре 2010 года, на поле «Вильярреала», и завершилась победой «желтой субмарины» 3:0.

«Динамо» Загреб не уступает уже в 14 матчах кряду на своей арене, победив в 11 из них, и забив при этом 29 голов в ворота соперников.

«Вильярреал» не знает поражений в своих десяти последних встречах за пределами Испании (6 побед и 4 ничьи).

Ориентировочные составы

«Динамо З»: Ливакович – Франич, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски – Адеми, Якич, Майер – Оршич, Петкович, Иванушец.

«Вильярреал»: Асенхо – Педраса, Фойт, Альбиоль, Фунес Мори – Тригерос, Парехо, Капу, Чуквуезе – Бакка, Морено.

Прогноз на матч

Мы считаем, что хорватский коллектив сделает ключевой акцент именно на домашнее противостояние, однако вряд ли удержит свои ворота «сухими», даже если в итоге сумеет одержать победу. В таких условиях, ставка «Динамо Загреб не проиграет и ТБ 2.5: да» за 5,40 от Favbet выглядит достойным предложением.

8 апреля, четверг