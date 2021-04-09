Унаи ЭМЕРИ: «В Динамо есть сильные футболисты»

Наставник «Вильярреала» – о победе над загребским клубом

  • 09.04.2021 05:40
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Унаи ЭМЕРИ: «В Динамо есть сильные футболисты»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над хорватским «Динамо Загреб» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Динамо» хорошо играло, в этой команде есть сильные футболисты. Команды, которые играют на этом уровне, уже являются избранными. Поэтому я думаю, что мы хорошо справились с задачей. Команда показала то, что я хотел видеть от нее», - сказал Эмери.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Загребе.

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Источник — УЕФА

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