Унаи ЭМЕРИ: «В Динамо есть сильные футболисты»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над хорватским «Динамо Загреб» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Динамо» хорошо играло, в этой команде есть сильные футболисты. Команды, которые играют на этом уровне, уже являются избранными. Поэтому я думаю, что мы хорошо справились с задачей. Команда показала то, что я хотел видеть от нее», - сказал Эмери.
Ответная встреча состоится 15 апреля в Загребе.
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Источник — УЕФА
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