Динамо З – Вильярреал – 0:1. Ключевой пенальти. Видео голов и обзор матча

8 апреля состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча «Динамо» Загреб – «Вильярреал» – 0:1.
ГОЛ! 0:1. Херард Морено, 44 (пен).
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.