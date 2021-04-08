Загреб сыграл лучше Киева. Вильярреал минимально обыграл Динамо

«Вильярреал», выбив из Лиги Европы «Динамо» Киев, в четвертьфинале турнира попал на еще одно «Динамо» - загребское.

В первом матче 1/4 финала испанская команда сумела победить со счетом 1:0. Загреб по итогу в первой игре справился лучше команды Мирчи Луческу, которая дома пропустила дважды.

Лига Европы. 1/4 финала

Динамо Загреб - Вильярреал 0:1

Гол: Морено, 44 (с пен)

Динамо: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Катерин, Гвардиол (Леовац, 72), Адеми, Якич (Кастрати, 61), Иванушек, Майер (Франьйич, 82), Оршич (Толич, 62), Атимвен (Петкович, 61)

Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Капуэ, Парехо, Тригейрос (Пена, 86), Морено, Чаквузе (Гомес, 69), Бакка (Алькасер, 46)