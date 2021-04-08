Динамо Загреб
0 : 1
Вильярреал
08.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Загреб сыграл лучше Киева. Вильярреал минимально обыграл Динамо

Испанцы сумели добыть победу на выезде

  • 08.04.2021 23:57
  • 321 просмотр
  • 6 комментариев
Загреб сыграл лучше Киева. Вильярреал минимально обыграл Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вильярреал», выбив из Лиги Европы «Динамо» Киев, в четвертьфинале турнира попал на еще одно «Динамо» - загребское.

В первом матче 1/4 финала испанская команда сумела победить со счетом 1:0. Загреб по итогу в первой игре справился лучше команды Мирчи Луческу, которая дома пропустила дважды.

Лига Европы. 1/4 финала

Динамо Загреб - Вильярреал 0:1
Гол: Морено, 44 (с пен)

Динамо: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Катерин, Гвардиол (Леовац, 72), Адеми, Якич (Кастрати, 61), Иванушек, Майер (Франьйич, 82), Оршич (Толич, 62), Атимвен (Петкович, 61)

Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Капуэ, Парехо, Тригейрос (Пена, 86), Морено, Чаквузе (Гомес, 69), Бакка (Алькасер, 46)

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 00:11
    0
    Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:00
    Это точно, что лучше, все-таки 4 удара в створ свои нанесли. Остается ждать летних усилений, из текущего состава Луческу выжал все, что мог, похоже.
    Были надежды на проход субмарин?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:08
    0
    ass36, 09.04.2021 00:05
    Судья назначил левый пенальти, вот такая победа по сути ничья. А судья в футболе решает исход игры а не футболисты. И видео повторы тут не помогут.
    Судья-то назначил, но вот, например, Славия свой гол забила - подтвердила, что она не случайный пассажир в этом розыгрыше. Кто мешал Загребу? Значит, пока не дотягивают.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:06
    0
    var, 08.04.2021 23:59
    пгт Вилья - спецы по Динамам
    Иванов, Вилья - объективно один из основных претендентов на выигрыш турнира.
    Ссылка
    ass36
      ass36, 09.04.2021 00:05
    -1
    Судья назначил левый пенальти, вот такая победа по сути ничья. А судья в футболе решает исход игры а не футболисты. И видео повторы тут не помогут.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:00
    0
    Это точно, что лучше, все-таки 4 удара в створ свои нанесли. Остается ждать летних усилений, из текущего состава Луческу выжал все, что мог, похоже.
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 23:59
    0
    пгт Вилья - спецы по Динамам
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 00:11
    0
    Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:00
    Это точно, что лучше, все-таки 4 удара в створ свои нанесли. Остается ждать летних усилений, из текущего состава Луческу выжал все, что мог, похоже.
    Были надежды на проход субмарин?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:08
    0
    ass36, 09.04.2021 00:05
    Судья назначил левый пенальти, вот такая победа по сути ничья. А судья в футболе решает исход игры а не футболисты. И видео повторы тут не помогут.
    Судья-то назначил, но вот, например, Славия свой гол забила - подтвердила, что она не случайный пассажир в этом розыгрыше. Кто мешал Загребу? Значит, пока не дотягивают.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:06
    0
    var, 08.04.2021 23:59
    пгт Вилья - спецы по Динамам
    Иванов, Вилья - объективно один из основных претендентов на выигрыш турнира.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 09.04.2021 00:00
    0
    Это точно, что лучше, все-таки 4 удара в створ свои нанесли. Остается ждать летних усилений, из текущего состава Луческу выжал все, что мог, похоже.
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 23:59
    0
    пгт Вилья - спецы по Динамам
    Ссылка
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