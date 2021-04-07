Большой скандал. Судья отдал гейм теннисистке, которая его проиграла

В матче первого круга турнира WTA 250 в Боготе между Астрой Шармой и Джулией Гатто-Монтиконе случился очень скандальный эпизод.

В третьей партии при счете 1:1 (0-30) в гейме на подаче Гатто-Монтиконе линейные зафиксировали аут после удара итальянки, но судья спустился с вышки и по отметке увидел, что мяч попал в корт. Вернувшись обратно, он почему-то объявил счет 30-15, хотя на табло трансляции он стал 0-40 (и не менялся до конца гейма).

В следующем розыгрыше ошиблась уже Шарма, но вместо счета 15-40 судья сказал 40-15 в пользу итальянки. Еще после одной ошибки Гатто-Монтиконе счет стал 40-30 в пользу представительницы Италии. После следующего аута от австралийки победу в гейме отдали ее сопернице.

И только в этот момент Астра Шарма поняла, что счет велся не совсем правильно, начав доказывать свою правоту судье. В итоге австралийка проиграла все оставшиеся геймы и сам матч.

«Это было возмутительно. Мне сказали, что у судьи были сомнения в счёте, но из-за того, что я не могла рассказать, как выиграла очки, я не могла затягивать матч, споря с ним.

Соперница и судья утверждали, что я допустила три ошибки. А поскольку я не могла вспомнить, как выиграла очки, то не должна была затягивать игру. Я запуталась, попросила спросить линейного, который зафиксировал как минимум три аута по длине после ударов соперницы. Но мне сказали, что он уже сменился», – заявила австралийка.

Самое любопытное, что супервайзер после матча обвинил теннисистку в том, что она не следила за счетом.

Нужно отметить, что в сентября прошлого года в похожую ситуацию попал Сергей Стаховский. Тогда украинец серьезно поругался с судьей и отказался от продолжения поединка.

