Андреа ПИРЛО: «Ювентус играет слишком предсказуемо»

Наставник «Ювентуса» - о ничьей с «Торино»

  • 04.04.2021 14:39
  • 209 просмотров
  • 2 комментария
Андреа ПИРЛО: «Ювентус играет слишком предсказуемо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ничью с «Торино» в 29-м туре Серии А:

«Мы хорошо начали матч и сумели открыть счет – а это самое сложное против команд, играющих от защиты. Однако позже создали проблемы сами себе. Мы надеялись, что во втором тайме сыграем лучше, однако сразу допустили ошибку и вынуждены были пытаться сравнять счет.

Ошибаются все: и игроки, и тренеры, и судьи. Нам надо оставаться собранными и осознать, что происходит. Мы понимаем, что должны наладить свою игру. Мы теряем много очков и, разумеется, должны исправлять положение.

Нам нужно поработать над позиционной игрой, над перемещениями. Надо лучше двигаться между линиями, особенно против команд, защищающихся глубоко. Сейчас мы играем слишком предсказуемо из-за поперечных передач».

Ранее сообщалось о том, что потеря очков в матче с «Торино» может привести к отставке Пирло.

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Источник — Football-Italia

(3 голоса)

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Комментарии
    Kevko
      Kevko, 04.04.2021 14:52
    +1
    Пирло еще не готов к работе с такими командами
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 04.04.2021 14:47
    +1
    Ювентусу нужно возвращать Аллегри или переманить Зидана!
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 04.04.2021 14:52
    +1
    Пирло еще не готов к работе с такими командами
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 04.04.2021 14:47
    +1
    Ювентусу нужно возвращать Аллегри или переманить Зидана!
    Ссылка
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