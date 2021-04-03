Всего лишь ничья. Ювентус благодаря Роналду не проиграл в дерби

Команда Андреа Пирло победить не сумела

  • 03.04.2021 20:57
  • 1447 просмотров
  • 1 комментарий
Всего лишь ничья. Ювентус благодаря Роналду не проиграл в дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в минувшем туре чемпионата Италии проиграл «Беневенто», а сегодня команда Андреа Пирло в дерби едва сумела взять один пункт в игре с «Торино».

«Ювентус» уступал 1:2, но команду в конце встречи спас Криштиану Роналду. 2:2 - «Ювентус» удерживается на 4-м месте, имея равное с «Наполи» количество очков.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Торино - Ювентус 2:2
Голы: Санабрия, 27, 46 - Кьеза, 13, Роналду, 79

Торино: Сиригу, Иццо, Бремер, Буаонджиорно, Войвода, Ансальди, Ринкон (Лукич, 65), Мандрагора, Верди (Баселли, 87), Санабрия, Белотти (Дзадза, 72)

Ювентус: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Сандро (Рабьо, 87), Бентанкур, Данило (Рэмзи, 71), Кулусевски (Бернардески, 71), Кьеза, Мората, Роналду

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    MrchMdnss
      MrchMdnss, 03.04.2021 21:06
    +2
    Кріштіану ближе до Ліги Європи, чим до ушастого з Юве
    оце так ...
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 03.04.2021 21:06
    +2
    Кріштіану ближе до Ліги Європи, чим до ушастого з Юве
    оце так ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности