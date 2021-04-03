Всего лишь ничья. Ювентус благодаря Роналду не проиграл в дерби

«Ювентус» в минувшем туре чемпионата Италии проиграл «Беневенто», а сегодня команда Андреа Пирло в дерби едва сумела взять один пункт в игре с «Торино».

«Ювентус» уступал 1:2, но команду в конце встречи спас Криштиану Роналду. 2:2 - «Ювентус» удерживается на 4-м месте, имея равное с «Наполи» количество очков.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Торино - Ювентус 2:2

Голы: Санабрия, 27, 46 - Кьеза, 13, Роналду, 79

Торино: Сиригу, Иццо, Бремер, Буаонджиорно, Войвода, Ансальди, Ринкон (Лукич, 65), Мандрагора, Верди (Баселли, 87), Санабрия, Белотти (Дзадза, 72)

Ювентус: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Сандро (Рабьо, 87), Бентанкур, Данило (Рэмзи, 71), Кулусевски (Бернардески, 71), Кьеза, Мората, Роналду