29-й тур
Торино
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Ювентус
03.04.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Торино – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Кто возьмет верх в туринском дерби?

  • 02.04.2021 11:00
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Торино – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 апреля, состоится матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Торино» на домашнем стадионе «Гранде-Торино» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Торино»

Команда Давиде Николы после 27 сыгранных матчей имеет в активе 23 очка и занимает 17 место в турнирной таблице. От зоны вылета «бордовых» отделяет всего одно очко, но у них есть еще матч в запасе. А вот до 16-й строчки турнирной таблицы уже аж 6 баллов. Поэтому очевидно, что «Торино» будет бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе, а главными соперниками будут «Парма» и «Кальяри», которые позади.

Главной звездой «Торино» является Андреа Белотти. 27-летний форвард, которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро, стабильно играет за национальную сборную Италии, в составе которой забил 11 мячей в 32 поединках. За «Торино» в этом сезоне Белотти провел 25 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 ассистов. Главная угроза воротам принципиальных соперников будет исходить от него.

«Ювентус»

Самому титулованному туринскому клубу в прошлом сезоне удалось в девятый раз подряд оформить чемпионский титул. Большая часть этого сезона получилася не столь яркой и довольно неожиданной. За 28 матчей команда Андреа Пирло четырежды проиграла в Серии А и семь раз сыграла вничью при 16 победах. С 55 очками в активе «Старая синьора» находится на четвертом месте и отстает от «Интера», который единолично лидирует, на десять баллов.

Уже очевидно, что защитить Скудетто «Ювентусу» не удастся, в лучшем случае можно побороться с «Миланом» за серебряные медали, но и от второй строчки отставание в четыре балла, а до конца сезона осталось всего 10 туров. Из Лиги чемпионов Криштиану Роналду и компания вылетели еще на стадии 1/8 финала от португальского «Порту», поэтому теперь у них есть возможность сконцентрироваться на чемпионате. В туринском дерби «Ювентус», однозначно, явный фаворит.

Ориентировочные составы

«Торино»: Сиригу – Иццо, Войнович, Бремер, Войвода, Гояк, Мандрагора, Ринкон, Ансальди, Санабрия, Белотти.

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Де Лигт, Бонуччи, Бернардески, Кьеза, Рабьо, Артур, Кулусевски, Мората, Роналду.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.55 по линии Parimatch.

3 апреля, суббота

«Торино» – «Ювентус»
Турин. Стадион «Гранде-Торино». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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