В поединке 29 тура чемпионата Италии состоялось туринское дерби, в котором «Торино» и «Ювентус» сыграли вничью со счетом 2:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
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Источник — YouTube
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