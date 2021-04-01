Ювентус может уволить Пирло уже на следующей неделе

Будущее Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса» находится под большой угрозой. Наставник может быть уволен уже на следующей неделе.
Решающими для Пирло могут стать два ближайших матча в Серии А против «Торино» и «Наполи» (3 и 7 апреля соответственно). Если хоть в одном из них «Ювентус» потеряет очки, то Пирло будет уволен.
На данный момент «Ювентус» идет четвертым в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера, «Интера», на 10 очков. Ранее сообщалось о том, что увольнение Пирло возможно только в конце сезона.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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