Ювентус может уволить Пирло в конце сезона

Руководство клуба недовольно результатами

  • 22.03.2021 18:03
  • 500 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус может уволить Пирло в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Руководство «Ювентуса» может уволить главного тренера команды Андрея Пирло в конце нынешнего сезона.

Вероятность такого сценария значительно повысилась после вчерашнего сенсационного поражения 0:1 дома от «Беневенто». «Ювентус» отстает от лидера Серии А, «Интера, на 10 очков. Ранее туринцы также вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».

При этом увольнять Пирло до завершения сезона в клубе не планируют. 41-летний специалист возглавил «Ювентус» в августе прошлого года, заменив Маурицио Сарри.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    Eagle
      Eagle, 22.03.2021 18:44
    0
    Для такого клуба нужен более опытный и сильный тренер,чем Пирло.Скорее всего, руководство клуба будет искать ему замену.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 22.03.2021 18:44
    0
    Для такого клуба нужен более опытный и сильный тренер,чем Пирло.Скорее всего, руководство клуба будет искать ему замену.
    Ссылка
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