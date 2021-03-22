Ювентус может уволить Пирло в конце сезона

Руководство «Ювентуса» может уволить главного тренера команды Андрея Пирло в конце нынешнего сезона.
Вероятность такого сценария значительно повысилась после вчерашнего сенсационного поражения 0:1 дома от «Беневенто». «Ювентус» отстает от лидера Серии А, «Интера, на 10 очков. Ранее туринцы также вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».
При этом увольнять Пирло до завершения сезона в клубе не планируют. 41-летний специалист возглавил «Ювентус» в августе прошлого года, заменив Маурицио Сарри.
Источник — Football-Italia
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