28-й тур
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021, FT

Сенсационное поражение! Беневенто на выезде обыграл Ювентус

«Сампдория» одолела «Торино», «Лацио» сильнее «Удинезе»

  • 21.03.2021 17:57
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Сенсационное поражение! Беневенто на выезде обыграл Ювентус
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись очередные воскресные матчи 28-го тура чемпионата Италии.

Туринский «Ювентус» дома потерпел сенсационное поражение от «Беневенто», находящегося намного ниже в турнирной таблице. Единственный гол в матче забил Гайч на 69-й минуте.

«Сампдория» дома обыграла «Торино» со счетом 1:0, «Лацио» на выезде одолел «Удинезе « с таким же счетом.

«Ювентус» — «Беневенто» — 0:1
Гол: Гайч, 69

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Кулусевски, Артур (Бентанкур, 73), Бернардески, Рабьо (Маккенни, 73), Кьеза, Роналду, Мората.
«Беневенто»: Монтипо, Барба, Кальдирола, Туйя, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 73), Гайч (Ди Серио, 83).
Предупреждения: Туйя (9), Бернардески (17), Барба (75), Тельо (84), Бентанкур (90).

«Сампдория» — «Торино» — 1:0
Гол: Кандрева, 25

«Сампдория»: Аудеро, Тонелли (Йосида, 73), Берешиньски, Ауджелло, Колли, Экдаль, Кандрева (Феррари, 88), Янкто, Торсбю, Габбьядини (Кейта Бальде, 67), Квальярелла (Дамсгор, 88).
«Торино»: Сиригу, Войвода (Верди, 59), Иццо (Синго, 73), Бремер, Ансальди, Ринкон (Мурру, 80), Гояк (Бонаццоли, 80), Мандрагора, Войнович, Санабрия (Дзадза, 59), Белотти.
Предупреждение: Войнович (90).

«Удинезе» — «Лацио» — 0:1
Гол: Марушич, 37

«Удинезе»: Муссо, Молина, Бонифаци, Родриго Бекао (Форестьери, 74), Ларсен, де Пауль, Уолас, Перейра, Макенго (Несторовски, 46), Нюйтинк, Льоренте (Окака Чука, 62).
«Лацио»: Рейна, Раду, Габаррон (Мусаккьо, 86), Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Лейва (Эскаланте, 66), Луис Альберто (Перейра, 74), Мурики (Акпа-Акпро, 66), Иммобиле (Корреа, 74).
Предупреждения: Молина (58), Габаррон (82), Мусаккьо (87), Перейра (90).

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Источник — Sport.ua

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