Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Рад, что отдал две голевые передачи»

Вчера «Аталанта» в 29-м туре Серии А дома обыграла «Удинезе» 3:2, а Руслан Малиновский сделал два ассиста.

Украинский полузащитник поделился впечатлениями от матча:

«Мы хотели этой победы против «Удинезе», который очень хорошо играет в обороне. Мы создали много моментов, кроме забитых голов. Жаль, что мы пропустили в первом тайме, и это помогло сопернику приблизиться к нам. Если бы мы закончили первый тайм на два гола впереди, это был бы другой матч, но мы все-таки получили очень важную победу. Я доволен результатом.

Мне не удалось забить, но я рад, что отдал две голевые передачи. У нас есть два сильных и разумных форварда, такие как Муриель и Сапата, которые знают, как реализовать момент. Сейчас нас ждет девять игр, которые будут финальными поединками».