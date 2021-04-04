Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Рад, что отдал две голевые передачи»

Хавбек «Атланты» - о победе над «Удинезе»

  • 04.04.2021 12:48
  • 516 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Рад, что отдал две голевые передачи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вчера «Аталанта» в 29-м туре Серии А дома обыграла «Удинезе» 3:2, а Руслан Малиновский сделал два ассиста.

Украинский полузащитник поделился впечатлениями от матча:

«Мы хотели этой победы против «Удинезе», который очень хорошо играет в обороне. Мы создали много моментов, кроме забитых голов. Жаль, что мы пропустили в первом тайме, и это помогло сопернику приблизиться к нам. Если бы мы закончили первый тайм на два гола впереди, это был бы другой матч, но мы все-таки получили очень важную победу. Я доволен результатом.

Мне не удалось забить, но я рад, что отдал две голевые передачи. У нас есть два сильных и разумных форварда, такие как Муриель и Сапата, которые знают, как реализовать момент. Сейчас нас ждет девять игр, которые будут финальными поединками».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Calcio Atalanta

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    fon513
      fon513, 04.04.2021 12:58
    0
    Молодец!
    Ссылка
    fon513
      fon513, 04.04.2021 12:58
    0
    Молодец!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности