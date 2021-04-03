ВИДЕО. Малиновский сделал два ассиста в матче Аталанты

Украинец помог отличиться ведущим форвардам

  • 03.04.2021 17:25
  • 2069 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Малиновский сделал два ассиста в матче Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» проводит матч чемпионата Италии против «Удинезе». В первом тайме хозяева ведут со счетом 2:1, а дубль оформил форвард Луис Муриэль.

Во втором голе игроку ассистировал украинский хавбек Руслан Малиновский.

Для Руслана это 5-й ассист в сезоне.

Обновлено. Во втором тайме Малиновский сделал второй ассист - забил Дуван Сапата.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.04.2021 17:27
    0
    Всё было сделано шикарно.
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.04.2021 17:27
    0
    Всё было сделано шикарно.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 03.04.2021 17:26
    0
    Малина шикарен как всегда.
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 03.04.2021 17:24
    +1
    Чітко! Молодчага!
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 03.04.2021 17:24
    +1
    Чітко! Молодчага!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.04.2021 17:27
    0
    Всё было сделано шикарно.
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.04.2021 17:27
    0
    Всё было сделано шикарно.
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    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 03.04.2021 17:26
    0
    Малина шикарен как всегда.
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