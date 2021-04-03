ВИДЕО. Малиновский сделал два ассиста в матче Аталанты

«Аталанта» проводит матч чемпионата Италии против «Удинезе». В первом тайме хозяева ведут со счетом 2:1, а дубль оформил форвард Луис Муриэль.
Во втором голе игроку ассистировал украинский хавбек Руслан Малиновский.
Для Руслана это 5-й ассист в сезоне.
Обновлено. Во втором тайме Малиновский сделал второй ассист - забил Дуван Сапата.
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Источник — Sport.ua
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