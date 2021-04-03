20-й тур
Рух Львов
0 : 2
Заря
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гром во Львове. Заря нанесла поражение Руху в гостевом поединке

Дубль Артема Громова принес победу луганскому клубу

  • 03.04.2021 18:50
  • 765 просмотров
  • 3 комментария
Гром во Львове. Заря нанесла поражение Руху в гостевом поединке
© ua-football.com. Артем Громов

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Рух» – «Заря» – 0:2

Громов (8, 60)

Стаменкович (4), Зец (14) – Шахаб (16), Иванисеня (38), Юрченко (63)

Иванисеня (82, вторая желтая карточка)

«Рух»: Бандура, Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык, Мартынюк, Карасюк (Кухарук, 65), Федорчук, Климчук (Кухаревич, 46), Б. Бойчук (Притула, 65), Кондраков (Борячук, 46)

«Заря»: Василь, Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс (Цыганикс, 77), Цвек (Назарина, 77), Юрченко, Кабаев, Лунёв (Аллахяр, 67), Громов (Гладкий, 77), Шахаб (Гринь, 88)

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Barsa
    online
      Barsa, 03.04.2021 18:58
    0
    Красавцы!Артем 👏👏👏
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 03.04.2021 18:55
    0
    У Зари сейчас много игроков, которые могут "выстрелить" в нужный момент (сегодня очередь Громова), и этим она опасна для соперников
    Ссылка
    Mar
      Mar, 03.04.2021 18:54
    0
    Хорошо Львовы пополняют копилочку Зари.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 03.04.2021 18:58
    0
    Красавцы!Артем 👏👏👏
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 03.04.2021 18:55
    0
    У Зари сейчас много игроков, которые могут "выстрелить" в нужный момент (сегодня очередь Громова), и этим она опасна для соперников
    Ссылка
    Mar
      Mar, 03.04.2021 18:54
    0
    Хорошо Львовы пополняют копилочку Зари.
    Ссылка
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