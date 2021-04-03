Гром во Львове. Заря нанесла поражение Руху в гостевом поединке

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Украинская Премьер-лига. 20 тур.
«Рух» – «Заря» – 0:2
Громов (8, 60)
Стаменкович (4), Зец (14) – Шахаб (16), Иванисеня (38), Юрченко (63)
Иванисеня (82, вторая желтая карточка)
«Рух»: Бандура, Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык, Мартынюк, Карасюк (Кухарук, 65), Федорчук, Климчук (Кухаревич, 46), Б. Бойчук (Притула, 65), Кондраков (Борячук, 46)
«Заря»: Василь, Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс (Цыганикс, 77), Цвек (Назарина, 77), Юрченко, Кабаев, Лунёв (Аллахяр, 67), Громов (Гладкий, 77), Шахаб (Гринь, 88)
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
Юрий Назаркевич, Sport.ua
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