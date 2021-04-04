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Заря
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Смотрим с оптимизмом вперед и готовимся дальше»

Главный тренер «Зари» – о победе в матче с «Рухом»

  • 04.04.2021 04:15
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Виктор СКРИПНИК: «Смотрим с оптимизмом вперед и готовимся дальше»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу луганчан в матче против «Руха» (2:0).

«После двух поражений сегодняшний результат радует. Мы переживали, что можем потерять уверенность в своих действиях, но после победы, думаю, всё войдёт в норму. Мне кажется, у нас было больше мастерства, чем у соперника, особенно в завершающей части поединка. Оба гола были забиты красиво и, главное, профессионально. Но реакция у соперника была на уровне, было давление в опорной зоне.

Смотрим с оптимизмом вперёд и готовимся дальше, к следующим поединкам. Поздравляю свою команду с победой. Мы смотрим на себя, нам важна наша игра, уверенность и самочувствие, в целом, команды. Каждая команда старается играть на позитивный результат, что и делал сегодня «Рух», но, к сожалению, не всегда это получается. Ну а что будет дальше, посмотрим 15 мая».

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Источник — ФК Заря

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