В субботу, 3 апреля, «Рух» после полуторамесячной паузы возвращается на «Арену Львов», где будет принимать амбициозную «Зарю». Оба клуба подошли к матчу с затяжными безголевыми сериями. Луганский клуб не забивает голов в УПЛ уже 231 минуту подряд, а «Рух» - 180 минут.

«Рух» и «Заря» ранее провели только одну игру - в рамках первого круга нынешнего чемпионата. В октябре прошлого года в Запорожье, где луганский клуб выступает в статусе хозяева поля, «Заря» победила со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме после точных ударов Александра Гладкого, Владислава Кочергина, Дмитрия Иванисени и иранца Аллахяра. В составе «Зари», кстати, выступает еще один иранец Шахаб Захеди - один из лучших бомбардиров чемпионата (9 голов). С особым настроением выйдет на поле защитник «Руха» Максим Белый, который в свое время сыграл за «Зарю» 92 игры в УПЛ, и знаком с тренерскими требованиями Виктора Скрипника. Не будет участвовать в игре дисквалифицированный Кочергин.

Львовский клуб кроме своего безголевого сериала удерживает еще и пропускной, который длится на протяжении рекордных для «Руха» 7 матчей - 15 мячей. Подопечные Ивана Федыка после двух подряд поражений с крупным счетом пока замыкают турнирную таблицу и настроены на победу на «Арене Львов». «Заря» также в предыдущих двух турах очков не набирала, отстав в турнирной гонке от «Динамо» и «Шахтера».

Поединок будет особенным и для одного из тренеров «Руха» Александра Грицая, который в свое время входил в тренерский штаб «Зари». Вот предматчевое мнение одного из наставников «желто-черных»: «В адрес «Зари» могу выразить массу комплиментов. Это очень быстрая и мощная команда, которая любит играть первым номером. Также не могу не отметить их прессинг. А еще в «Заре» опытный тренер, который работал в топ-чемпионате. Уверен, субботняя игра будет очень интересной. Не знаю, какой будет результат в субботу, но скажу, что мотивация у ребят на игру зашкаливает. Учитывая то, как ребята работают, с каким настроением выходят на тренировки, надеюсь, что порадуем своих болельщиков хорошим результатом».

Арбитром матча назначен Юрий Иванов (Донецкая область), который провел уже 20 игр УПЛ. Именно Иванов судил матч «Руха» и «Зари» в первом круге. В том противостоянии львовяне уже в начале второго тайма остались вдевятером после удалений Гагуна и Мартынюка. Еще один матч руховцы при судействе Иванова провели на своем поле с «Ворсклой» и сыграли вничью. А «Заря» при этом арбитре ранее провела в чемпионатах четыре игры и еще ни разу не играла вничью: три победы и поражение.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Мысык, Белый, Зец, Стаменкович, Карасюк, Федорчук, Притула, Бойчук, Климчук, Борячук.

«Заря»: Василь, Иванисеня, Абу Хана, Жуниор Рейс, Хомченовский, Назарина, Циганикс, Юрченко, Аллахяр, Громов, Гладкий.

3 апреля, суббота