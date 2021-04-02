В субботу, 3 апреля, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 17:00.

«Руховцы» и «черно-белые» борются за кардинально противоположные задачи в текущем национальном первенстве. Львовяне занимают последнее место в турнирной таблице и отчаянно пытаются сохранить прописку в элитном дивизионе. Подопечные Виктора Скрипника идут на третьей позиции, пытаясь завоевать медали. Перед перерывом в чемпионате обе команды потерпели поражения. «Заря» в гостевом поединке проиграла «Колосу со счетом 0:1, а «Рух» в Киеве уступил «Динамо» – 0:3. В первом круге «Заря» разгромила «Рух» со счетом 4:0. В том поединке львовяне почти весь второй тайм провели вдевятером после двух удалений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».