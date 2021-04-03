Эпопея с Кухаревичем: жирный карась на первой рыбалке Руха

До осени минувшего года мало кто среди широкой футбольной общественности Украины слышал о Николае Кухаревиче. Молодой нападающий ярко и во весь голос заявил о себе в ноябре, когда в двух матчах за молодежную сборную Украины отличился тремя забитыми мячами: одним в воротах Северной Ирландии и двумя – Мальты. Затем Кухаревича наконец-то прорвало в УПЛ, а его дебютный мяч, забитый «Днепру-1», оказался крайне эффектным, и уже очень быстро вокруг молодого форварда начали роиться различные трансферные слухи…

Сага с «Андерлехтом»

Практически сразу же заговорили о Бельгии – чемпионате, в котором украинцы проявили себя в последние годы весьма достойно, а потому неудивительно, что скауты тамошних клубов уделяют особое внимание УПЛ. Причем, ключевым претендентом на Кухаревича оказался не условный «Сент-Трюйден» или «Кортрейк», а один из наиболее титулованных бельгийский клубов «Андерлехт», что наверняка льстило молодому форварду «Руха».

Однако переговорный процесс между «Рухом» и «Андерлехтом» по Кухаревичу изначально напоминал, скорее, реалити-шоу, а не официальное общение двух клубов по трансферу футболиста. В середине декабря молодой форвард отбыл в Бельгию, где прошел медосмотр и успел пообщаться с главным тренером «пурпурно-белых» Венсаном Компани, но затем официальный агент Кухаревича в интервью Sport.ua заявил, что имеет реальное предложение от «Левена», а о ситуации вокруг «Андерлехта» ничего не знает.



ФК Рух

Оказалось, что с агентским представительством у Кухаревича действительно все не так просто. Но СМИ уверяли, что игроком «Андерлехта» молодой украинец станет в начале года, а остаток сезона доиграет за «Рух» на правах обратной аренды. Даже было озвучено «время Ч» - 4 января, когда Кухаревич должен был подписать контракт с «Андерлехтом», но этого так и не произошло.

Что больше всего смущало в этой истории – условия потенциального перехода. Да, Кухаревич не выглядит игроком с задатками Мбаппе, но отпускать одного из главных своих талантов бесплатно лишь за высокий процент от мнимой будущей перепродажи (именно такие условия звучали вокруг вероятного отъезда Николая в «Андерлехт») – это сделка, назвать очевидную выгоду которой для «Руха» язык не поворачивался. Возможно, в какой-то момент это осознали и боссы львовского клуба, и общение с «пурпурно-белыми» плавно сошло на нет.

Впрочем, важно другое – сагой вокруг переезда Кухаревича в «Андерлехт» «Рух» изрядно добавил внимание к себе не только на отечественном сегменте трансферного рынка (не зря ведь интерес к Николаю приписывали даже «Динамо»), но и за границей. Было очевидно, что такая яркая кампания не закончится безрезультатно…

Сделка с «Труа»

После того, как анонсированный переход в «Андерлехт» не состоялся, о Кухаревиче на несколько месяцев фактически забыли. Таковы принципы работы современных СМИ, где большее внимание уделяется актуальным вопросам и тем аспектам, освещение которых диктует само время. Но в кулуарах вопрос будущего Кухаревича продолжал обсуждаться, и в итоге полыхнуло 26 марта. Именно в этот день «Рух» официально объявил о переходе своего молодого форварда в клуб французской Лиги 2 «Труа».

В отличие от ситуации с «Андерлехтом», где на виду были буквально все детали будущего трансфера, из-за чего он и напоминал реалити-шоу, сделка с «Труа» проходила максимально тихо и закрыто. Широкая общественность узнала о переходе только тогда, когда он фактически уже был завершен, и на этот раз президент «Руха» Григорий Козловский заверил, что львовяне получили не только потенциально хорошие бонусы и процент от перепродажи игрока, но и вполне достойную сумму отступных прямо сейчас.



ФК Рух

Не стоит особо заострять внимание на дивизионе, где сейчас выступает «Труа». Ныне этот коллектив действительно обитает в Лиге 2, но имеет хорошие шансы уже по итогам текущего сезона вернуться в элитарную Лигу 1. По состоянию на сейчас, именно «Труа» является лидером дивизиона, и наряду с «Клермоном» видится главным фаворитом за право добыть одну из двух прямых путевок в высшую лигу.

Куда интереснее, что «Труа» входит в систему City Football Group, на вершине которой находится «Манчестер Сити». Эмиратская корпорация оформила процесс покупки французского клуба лишь в сентябре минувшего года, а потому текущий сезон, по сути, является премьерным для нее во Франции. Пока боссы не ставят перед «Труа» цель свергнуть с трона «Пари Сен-Жермен», а довольствуются заявлениями о «важности получения постоянного присутствия во Франции», но куда выгоднее для City Football Group содержать команду в Лиге 1, чем в низших дивизионах, а потому здесь серьезных опасений за будущее Кухаревича точно возникать не должно.

Успех для «Руха» и дальнейшие перспективы Кухаревича

Трансфер Кухаревича в «Труа» является безусловным успехом для всего менеджмента «Руха». Прежде всего, львовянам удалось выручить от перехода своего форварда определенную сумму средств сразу, а не дожидаться каких-то там перспектив, а еще клуб Козловского уже заявил о себе на французском рынке, потому как само по себе сотрудничество с City Football Group дает как минимум определенные имидживые дивиденды.

Сложно сказать, планировали ли в «Рухе» изначально именно такую конфигурацию сделки, когда шумиха с «Андерлехтом» была, скорее, дополнительным пиаром для львовского клуба и Кухаревича на европейском трансферном рынке, что впоследствии привело к появлению куда более интересного варианта, но разрешилось все достаточно удачно. Фигурально можно сказать, что «Рух» выудил жирного карася на своей первой же серьезной трансферной рыбалке, получив не только сиюминутный результат, но и заложив хороший фундамент для будущего усиления избранного вектора на рынке. После многих красивых и ярких слов, Козловский и его клуб действительно послали месседж всем, что «Рух» не будет клеткой для игроков, стремящихся двигаться дальше. Здесь рассчитывают не только на спортивные результаты, но и на качественный бизнес-проект, а потому трансфер Кухаревича в «Труа» приобретает еще и сакральное значение для львовского клуба.



ФК Рух

Что касается самого Кухаревича, то он, если судить по комментариям в прессе, остался вполне удовлетворен переходом в «Труа». Чисто со спортивной точки зрения, эта сделка не выглядит хуже потенциального трансфера в «Андерлехт», который ныне переживает откровенно не лучшие свои времена. В стане «пурпурно-белых» в ближайшем будущем очень вероятны кадровые пертурбации, чего не должно случится в «Труа», если команда решит задачу по выходу в Лигу 1. А стабильность необычайно важна на первых порах для любого футболиста, проходящего через стадию адаптации к новым реалиям.

Кроме того, чисто стилистически «Труа» видится командой, которая должна подойти Кухаревичу, и в игру которой украинскому таланту будет более менее комфортно вписаться. Во французской Лиге 2 этот коллектив лидирует по среднему владению мячом в одном матче (62%), а также имеет лучшие показатели по ударам (411), навесам (594) и касаниям в штрафной площади соперника (578). Последнее очень важно в аспекте потенциальной адаптации Кухаревича, так как тот любит получать мяч в штрафной или неподалеку от нее, а еще прекрасно умеет использовать свою антропометрию, активно участвуя в борьбе на «втором этаже» (в среднем показатель верховых единоборств у Николая в этом сезоне составляет 10 за 90 минут при 41% выигранных дуэлей). К слову, и стандартов в виде угловых «Труа» в нынешнем розыгрыше Лиги 2 зарабатывает больше остальных в дивизионе (170), на которых Кухаревич также может оказаться полезным.

Безусловно, в случае выхода в Лигу 1 «Труа» придется несколько адаптировать свой футбол к новым реалиям, но, судя по всему, владельцы клуба хотят видеть команду играющей, а не отсиживающейся в окопах, по причине чего проект выглядит достаточно интригующе. Еще интереснее, что в этом проекте нашлось место и молодому украинцу, которому на момент вступления в силу контракта с «Труа» исполнится только 20 лет. Впереди у Николая яркий вызов, который потребует максимальной самоотдачи и усердия. В конце концов, быть успешным во Франции в новейшей украинской истории времен независимости из игроков атаки удавалось только Александру Заварову, но с тех пор прошло уже четверть века, а потому отечественному футболу нужны новые герои, и это те ориентиры, на которые нужно брать курс Кухаревичу, если он хочет выжать максимум от своей карьеры в Европе.