Кухаревич о своем переходе в Труа: «Надеюсь, команда выйдет в Лигу 1»

Форвард «Руха» Николай Кухаревич по итогам сезона перейдет в команду «Труа», которая может подняться в элитный дивизион Франции.

«Эмоции приятные. Давно этого ждал. Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе. Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group. Но для того мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы. Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов. Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского «Труа». Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона».

«К моему переходу было приковано много внимания. Молодому футболисту это немного мешает. Поэтому приходилось справляться с этим давлением, еще больше работать и тем самым доказывать свою профпригодность».

«Сейчас все мои мысли только о «Рухе». Наша главная задача - сохранить прописку в Премьер-лиге. Мне как нападающему хочется как можно больше забить. А после завершения сезона буду ставить перед собой новые цели», - сказал Кухаревич.