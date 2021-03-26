Кухаревич о своем переходе в Труа: «Надеюсь, команда выйдет в Лигу 1»

Молодой форвард отправится выступать в чемпионат Франции

  • 26.03.2021 19:27
  • 1129 просмотров
  • 5 комментариев
Кухаревич о своем переходе в Труа: «Надеюсь, команда выйдет в Лигу 1»
© fcrukh.com

Форвард «Руха» Николай Кухаревич по итогам сезона перейдет в команду «Труа», которая может подняться в элитный дивизион Франции.

«Эмоции приятные. Давно этого ждал. Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе. Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group. Но для того мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы. Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов. Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского «Труа». Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона».

«К моему переходу было приковано много внимания. Молодому футболисту это немного мешает. Поэтому приходилось справляться с этим давлением, еще больше работать и тем самым доказывать свою профпригодность».

«Сейчас все мои мысли только о «Рухе». Наша главная задача - сохранить прописку в Премьер-лиге. Мне как нападающему хочется как можно больше забить. А после завершения сезона буду ставить перед собой новые цели», - сказал Кухаревич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.03.2021 20:19
    0
    чимось нагадує Бєланова - як попаде по м'ячу то майже гол, але в основному техніки малувато, як для форварда, але розвиватись куди)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.03.2021 20:04
    +2
    Коля, удачі !
    Ссылка
    vita2511
    online
      vita2511, 26.03.2021 19:59
    +2
    Красавчк так держать и удачи тоб
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 26.03.2021 19:43
    +4
    Однозначно, пойдет на повышение. Если еще Труа выйдет в элиту - вообще прекрасно будет. Чемпионат Франции не самый топовый, но зато на виду. Да и есть шанс, что в Украине появится еще один хороший нападающий - для сборной через пару лет самое то будет)
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 26.03.2021 19:37
    +5
    Молодчина! Лучше так чем никак, даже если не выйдут- я считаю что все равно ето повышение!!!!
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 26.03.2021 19:37
    +5
    Молодчина! Лучше так чем никак, даже если не выйдут- я считаю что все равно ето повышение!!!!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 26.03.2021 19:43
    +4
    Однозначно, пойдет на повышение. Если еще Труа выйдет в элиту - вообще прекрасно будет. Чемпионат Франции не самый топовый, но зато на виду. Да и есть шанс, что в Украине появится еще один хороший нападающий - для сборной через пару лет самое то будет)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.03.2021 20:04
    +2
    Коля, удачі !
    Ссылка
    vita2511
    online
      vita2511, 26.03.2021 19:59
    +2
    Красавчк так держать и удачи тоб
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.03.2021 20:19
    0
    чимось нагадує Бєланова - як попаде по м'ячу то майже гол, але в основному техніки малувато, як для форварда, але розвиватись куди)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности