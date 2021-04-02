В одном из центральных матчей 30-го тура АПЛ «Арсенал» в субботу, 3 апреля, на своем поле примет действующего чемпиона Англии - «Ливерпуль». Топовые команды в данный момент находятся не в лучшем положении в турнирной таблице, но противостояние двух «красных» команд всегда интересно.

«Арсенал»

«Арсенал» проводит очередной тяжелый сезон. С приходом Микеля Артеты «канониры» еще находятся в поисках своей игры. Лондонцы местами наладили игру, стали играть более раскованно и остро в атаке, чем при Унаи Эмери, но стабильности команде не хватает.

В чемпионате «Арсенал» занимает 9-е место в чемпионате Англии, имея 42 очка в активе. И если шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам АПЛ шансов мало, то «канониры» попытаются пройти в этот турнир другими путями. Перед паузой на матчи сборных «Арсенал» прошел в 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» (3:2 по сумме двух матчей). Сейчас «Арсенал» является одним из главных претендентов на победу в турнире. Напомним, что чемпион Лиги Европы выходит в Лигу чемпионов. После Лиги Европы «канониры» в тяжелом матче вырвали ничью с «Вест Хэмом» (3:3). Лондонцы идут на беспроигрышной серии из четырех матчей.

«Ливерпуль»

Действующий чемпион проводит тяжелый сезон. «Ливерпуль» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, безнадежно отставая от лидера («Ман Сити») на 15 очков. Сначала казалось, что мерсисайдцы поборятся за чемпионство, но в данный момент, за 9 туров до конца чемпионата, клуб уже имеет мало шансов занять место в топ-4.

Все силы «красных» брошены на Лигу чемпионов, где команда в четвертьфинале сыграет с «Реалом». Вылет в четвертьфинале и завершение сезона вне топ-4 можно считать провальным сезоном для «Ливерпуля». Но об увольнении Юргена Клоппа в клубе речи даже ни идет. Все можно списать на ковидный сезон.

В чемпионате «Ливерпуль» потерпел шесть поражений в шести матчах. В прошлом туре команда с трудом обыграла «Вулверхэмптон» (1:0), а перед этом уступила «Челси» (0:1).

Прогноз

Каждая из команд находится не в лучшей форме, поэтому фаворита назвать сложно. По мнению большинства компаний, больше шансов на победу имеет «Ливерпуль». Рискнем поставить на выездную победу команды Клоппа.

3 апреля, суббота