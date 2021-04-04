ВИДЕО. КЛОПП: «Тактика Арсенала не удивила. Эта победа была необходима»

Состоялся матч 30-го тура АПЛ с одной из самых громких вывесок.

«Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем» (0:3). Команда Юргена Клоппа отгрузила «канонирам» три безответных мяча.

Диогу Жота после трех голов в двух матчах отбора ЧМ-2022 за сборную Португалии отметился еще и дублем в составе своего клуба.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Арсенал» - «Ливерпуль».