ВИДЕО. КЛОПП: «Тактика Арсенала не удивила. Эта победа была необходима»

Состоялся матч 30-го тура АПЛ с одной из самых громких вывесок.
«Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем» (0:3). Команда Юргена Клоппа отгрузила «канонирам» три безответных мяча.
Диогу Жота после трех голов в двух матчах отбора ЧМ-2022 за сборную Португалии отметился еще и дублем в составе своего клуба.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Арсенал» - «Ливерпуль».
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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