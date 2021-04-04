«Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа отгрузила «канонирам» три безответных мяча.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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