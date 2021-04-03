Ливерпуль крупно обыграл Арсенал на Эмирейтс, Диогу Жота забил дважды

Состоялся матч 30-го тура АПЛ с одной из самых громких вывесок.

«Арсенал» в родных стенах был разбит «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа отгрузила «канонирам» три безответных мяча.

Диогу Жота после трех голов в двух матчах отбора ЧМ-2022 за сборную Португалии отметился еще и дублем в составе своего клуба.

Чемпионат Англии. 30-й тур

«Арсенал» – «Ливерпуль» – 0:3

Голы: 0:1 – 64 Диогу Жота, 0:2 – 68 Салах, 0:3 – 82 Диогу Жота.

«Арсенал» – Лено, Тирни (Соареш, 45), Габриэл, Чемберс, Холдинг, Парти, Эдегор, Себальос (Эль-Ненни, 58), Пепе, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 77).

«Ливерпуль» – Алиссон, Кабак (Уильямс, 84), Робертсон (Диогу Жота, 61), Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Салах, Тиаго Алькантара, Мане, Фирмино (Вейналдум, 78).

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